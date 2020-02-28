Advertisements
Advertisements
Advertisements

البحرين تعلن ارتفاع عدد حالات المصابة بفيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:04 م
Advertisements
علم البحرين
علم البحرين
وكالات
Advertisements

كشفت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، إحداهما من المملكة العربية السعودية؛ ليوصل إجمالي عدد حالات المصابة إلى 38 شخصًا.

وقالت الصحة البحرينية في بيان: إن "الحالة الثانية هي مواطنة بحرينية، وإن الاثنتين جاءتا من إيران في رحلتين جويتين غير مباشرتين"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".
 
وأكدت الصحة البحرينية، في وقت سابق، على أن جميع الحالات المصابة مستقرة، وتخضع للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: إن "مخاطر انتشار فيروس كورونا مرتفعة للغاية الآن على المستوى العالمي".

ومن الجدير بالذكر أن إيران هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج، التي سجلت وفيات ناجمة عن فيروس كورونا، رغم وجود إصابات في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وكان وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعًا غير عادي، في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، حول فيروس "كورونا"، والذي قرروا فيه تنسيق جهودهم لمواجهة الوباء التاجي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مخاطر فيروس كورونا كورونا فيروس كورونا البحرين

أخبار تهمك

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ يوم

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ يوم

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ يوم

صحف مدريد تصفع زيدان بعد استبعاده لنجم الملكي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

فيروس "كوفيد-19".. كورونا جديد يهدد العالم

الصحة العالمية: عدد الحالات المصابة بـ"كورونا" بالصين أصبح مستقرًا

اليابان تسجل 44 حالة "كورونا" جديدة على متن السفينة "دياموند برينسيس"

غيبريسوس: قلقون من زيادة أعداد المصابين بـ"الكورونا" في الصين

ارتفاع وفيات "كورونا" بالصين إلى 1770 شخصًا والمصابين لـ70548

بسبب "كورونا".. الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها إلى عدم السفر لهذه الدول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:18 م

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

03:12 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

05:48 م

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

05:01 م

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

04:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status