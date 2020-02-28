البحرين تعلن ارتفاع عدد حالات المصابة بفيروس كورونا





كشفت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، إحداهما من المملكة العربية السعودية؛ ليوصل إجمالي عدد حالات المصابة إلى 38 شخصًا.





وقالت الصحة البحرينية في بيان: إن "الحالة الثانية هي مواطنة بحرينية، وإن الاثنتين جاءتا من إيران في رحلتين جويتين غير مباشرتين"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأكدت الصحة البحرينية، في وقت سابق، على أن جميع الحالات المصابة مستقرة، وتخضع للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: إن "مخاطر انتشار فيروس كورونا مرتفعة للغاية الآن على المستوى العالمي".





ومن الجدير بالذكر أن إيران هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج، التي سجلت وفيات ناجمة عن فيروس كورونا، رغم وجود إصابات في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.





وكان وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعًا غير عادي، في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، حول فيروس "كورونا"، والذي قرروا فيه تنسيق جهودهم لمواجهة الوباء التاجي.



