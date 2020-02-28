سفارة المملكة بكوريا الجنوبية تعلن إجلاء المواطنين الراغبين بالعودة

طالبت سفارة المملكة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إجلاء المواطنين الراغبين في مغادرة مدينة ديغو في كوريا المصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة لانتشار فيروس كورونا، وذلك بناءا علو توجيهات

سفير خادم الحرمين

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وأوضحت السفارة، أن سبعة مواطنين يرغبون في الإجلاء حتى الآن وسيصلون يوم غد السبت إلى المملكة.

كما نوهت السفارة، للمواطنين والمواطنات المتواجدين في كوريا باتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بسبل الوقاية اللازمة وتجنب أماكن التجمعات والازدحام.

وأكدت السفارة على متابعتها المستمرة مع الجهات المختصة في البلدين ومتابعة التقييم المتواصل للأوضاع الحالية.

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل مع السفارة في أوقات العمل الرسمي (بالتوقيت المحلي)، على الرقم التالي: +8220227400 وللحالات الطارئة يمكن التواصل مع شؤون السعوديين على 01089626999.