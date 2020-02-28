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بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بدون تقطيع عبر beIN SPORTS هدف الزمالك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:57 م
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الزمالك
الزمالك
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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة 28 فبراير الجاري، في دوري أبطال إفريقيا، YALLA SHOOT الزمالك يستضيف الترجي، بدوري الأبطال.
كورة ستار، حيث يبحث فريق الزمالك عن الفوز بالدور ربع النهائي من عمر البطولة، KORA STAR الزمالك يبحث عن الصعود والمنافسة على اللقب القاري.
ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، استغلال عاملي الأرض والجمهور والذي سيتواجد بما يقرب من 30 آلاف متفرج، كورة حصري الزمالك يلعب مباراة الترجي من أجل الفوز بنتيجة كبيرة وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل، KORA7ASRY، الجماهير البيضاء تؤازر فريقها لحسم التأهل من القاهرة.
موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي بدوري الأبطال
وتُقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم الجمعة 28 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي بدوري الأبطال
كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، KORA GOAL الترجي ضيفًا على الزمالك بملعب القاهرة الدولي.
لايف شووت حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الترجي، محقق بطولتي كأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري، LIVE SHOOT الزمالك يبحث عن التأهل أمام بطل تونس.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي، عبر كورة فور جول، بموقع الفجر الرياضي، KORA4GOAL بدون تقطيع أو إعلانات.
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