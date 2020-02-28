مشاهدة مباراة الزمالك (1) - (1) الترجي بث مباشر - دوري أبطال إفريقيا

يلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة 27-2-2020، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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موعد مباراة الزمالك والترجي

ويقام اللقاء بين الزمالك والترجي عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، والرابعة بتوقيت جرينتش.

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يحتضن اللقاء الذي يجمع بين الزمالك وضيفه الترجي التونسي على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

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الزمالك في آخر لقاء لعبه يوم العشرين من شهر فبراير الجاري، حصد لقب بطولة السوبر المصري بركلات الترجيح أمام الأهلي، بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

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وانسحب الزمالك من اللقاء السابق أمام الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بقرار من مجلس الإدارة، واحتسبت النتيجة لصالح الأهلي باعتباره فائز ينتيجة 2-0.

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بينما لعب الترجي أمام حمام الأنف ضمن منافسات الدوري التونسي الدرجة الأولى، وحقق الفوز بهدف دون رد.

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وكان آخر لقاء جمع بين الزمالك والترجي يوم الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، في إطار مباراة السوبر الإفريقي الذي حققه الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

ينقل اللقاء بين الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا على قناة bein sports Hd 1.