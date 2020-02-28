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التعادل يحسم الشوط الأول بين الزمالك والترجي التونسي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:50 م
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بوابة الفجر
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انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع ضيفه الترجي التونسي باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد القاهرة حاليا بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالشافي وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأ الترجي مهاجما في البداية وتوغل حمدي الهوني من الجانب الأيمن وسددها قوية بيسراه تصدى لها أبوجبل بعدها حصل الفريق التونسي على ركلة حرة مرت عرضية داخل المنطقة وشتتها الدفاع ثم عرضية من الجانب الأيمن للترجي تخرج أعلى مرمى ابوجبل خارج الملعب في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .

بعدها استغل الهوني كرة عائدة من ساسي وخطفها قبل وصولها لمحمود علاء ليسددها قوية تمر على يسار أبوجبل إلى خارج الملعب في الدقيقة السابعة من عمر المباراة .

ويرد الزمالك بهجمة منظمة ويحصل أوناجم على ركلة حرة تنفذ عرضية داخل المنطقة لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الترجي بعدها يتوقف اللعب لعلاج فرجاني ساسي ويعود ليستأنف اللعب من جديد .

ويستحوذ الزمالك على مجريات اللعب بعد صحوة الترجي المبكرة ويستمر اللعب في وسط الملعب لفترة بعدها يتوقف اللعب لإصابة إلياس شتي مدافع الترجي بالعضلة الخلفية ليخرج من اللعب ويلجأ الترجي لأول تغييراته بنزول خليل شمام بدلا منه في الدقيقة 21 من عمر المباراة .

ويمرر طارق حامد كرة طولية تجاه أوناجم المنطلق على الجبهة اليمنى للفريق إلا أن الكرة خرجت إلى ركلة مرمى لصالح الترجي بعدها يحصل الفريق على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الترجي في مواجهة المرمى، نفذها أحمد سيد زيزو بتمريرة طولية في عمق المنطقة مرت بشكل مباشر إلى ركلة مرمى لصالح الضيوف بعد رأسية غير متقنة من الونش في الدقيقة 24 من عمر المباراة ويتوقف اللعب قليلا لعلاج الونش بعد اصطدام هوائي ليعود ويستأنف اللعب من جديد .

وسجل الترجي هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد هجمة منظمة من لاعبي الترجي بمجموعة من التمريرات أنهاها الهوني بتمريرة هيأت الكرة لزميله عبدالرؤوف بن غيث القادم من الخلف والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للشباك معلنا تقدم الترجي بهدف دون رد .

وكثف الزمالك من هجماته عقب الهدف لتدارك التعادل وخاصة من العمق عن طريق بن شرقي وأوناجم .

ونجح الزمالك في تسجيل هدف التعادل عن طريق أوناجم يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تدخل على يمين حارس الترجي الى داخل الشباك ليمنح الزمالك التعادل في الدقيقة 31 من عمر المباراة .

وواصل الزمالك محاولاته وعرضية من أوناجم داخل منطقة الجزاء يقابلها مصطفى محمد بضربة رأس تخرج بعيدة عن مرمى الترجي الى خارج الملعب في الدقيقة 35 من عمر المباراة .

واستمرت محاولات الزمالك وضربة ثابتة للزمالك ينفذها زيزو ويرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء ورأسية من محمود علاء تصطدم بأحد مدافعي الترجي وبالعارضة وتخرج الى خارج الملعب ليضيع هدف محقق على الزمالك في الدقيقة 37 من عمر المباراة .

ورد الترجي وعرضية من الجانب الأيمن تصل داخل منطقة الجزاء وتسديدة قوية تصطدم بدفاع الزمالك وتخرج الى خارج الملعب ركنية للترجي وتمر بدون خطورة .

ويدخل الشوط الأول في لحظاته الأخيرة بدون خطورة من جانب الفريقين وسط سيطرة نسبية للزمالك على مجريات اللعب في وسط الملعب ليطلق الحكم المغربي صافرته معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

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