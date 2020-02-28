سفير المملكة لدى كينيا يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس سيشل

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، الدكتور محمد بن عبد الغني خياط، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية سيشل، داني فوري، كأول سفير غير مقيم للمملكة لدى جمهورية سيشل، وذلك بالقصر الرئاسي في العاصمة فيكتوريا.





ونقل السفير خياط تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - آل سعود - والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما الصحة والعافية ولشعب جمهورية سيشل المزيد من التقدم والازدهار.















