الصحة: نتواصل مع سفارة فرنسا بشأن تصريحات بلادها حول كورونا



وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك شائعات كثيرة منتشرة حول فيروس الكورونا منها أنه ظهر في المدارس، وأن هناك تعتيم إعلامي، لافتا إلى أن رئيس الوزراء رد على كل ما يثار، وأكد على أن مصر تتعامل بشفافية مع الأمر.



وأضاف أن مصر لا تمتلك رفاهية عدم الإعلان عن ظهور أي حالات كورونا في مصر، منوها بأنهم يخطرون منظمة الصحة العالمية بكل التفاصيل لحظة بلحظة، منوها بأن مصر من أوائل الدول التي إتخذت إجراءات احترازية لمواجهة الكورونا.



وعن ما تردد بشأن خروج حالتين مصابة بفيروس كورونا من مصر وفقا لما قاله وزير الصحة الفرنسي، أوضح أنهم تواصلوا مع السفارة المصرية في فرنسا، والسفارة لم تحصل على معلومات بشأن الأمر من السلطات الفرنسية، كما تواصلت مصر مع منظمة الصحة العالمية ولم يتوفر لها أي بيانات بشأن هذا الخبر.



قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر عادت خالية من فيروس كورونا بعد تعافي الشخص الأجنبي الذي كان حاملا الفيروس وخروجه من الحجر الصحي.