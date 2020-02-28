Da3m Masr تسجيل رقم المحمول ادارة دعم مصر لتسجيل رقم التليفون ٢٠٢٠ رابط مباشر

موقع دعم مصر هو موقع تابع الى وزارة الانتاج الحربي يقدم جميع الخدمات التي تتعلق بالدعم سواء كانت سلع تموينية او صرف الخبز. وعندما ناشد وزير التموين المواطنين بأنه سيوفر خدمة جديدة وهي وصول رسائل قصيرة متعلقة بأخبار موقع دعم مصر على الموبايل لجميع اصحاب البطاقات التموينية، اصبح البحث مكثف على طريقة دعم مصر لتسجيل رقم التليفون ٢٠٢٠.

ناشد وزير التموين بسرعة التسجيل بالهاتف المحمول في موقع ادارة دعم مصر. وذلك لربط الموقع برقم الهاتف وسهولة التواصل مع المواطنين.









دعم مصر لتسجيل رقم التليفون ٢٠٢٠





الجدير بالذكر ان خدمة الرسائل القصيرة المقدمة من tamwin 2020 هي خدمة مضافة للمواطن المصري لإفادته. ولكن ليس لها اي علاقة بوقوف البطاقة التموينية او سحبها او حذفها عند عدم تسجيل الهاتف المحمول. وكل من يقول هذا فهو مجرد اشاعات كاذبة. فمن لم يستطيع ان يسجل هاتفه في موقع ادارة دعم مصر. فيستمر في صرف السلع التموينية والخبز كما هو عليه.









طريقة تسجيل التليفون في موقع ادارة دعم مصر





قم بالدخول الى موقع ادارة دعم مصر.





قم بالدخول الى حسابك عن طريق ادخال الرقم القومي ورقم البطاقة.





سيفتح لك الحساب ومن ثم قم بإدخال رقم تليفونك.









سيبداء العاملين على الموقع في مراجعة ارقام التليفون وستختفي رسالة التحديث عند التأكد من صحة الرقم على الفور. والموقع يعمل بشكل طبيعي وليس به اي اعطال كما ورد من اشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسيستمر الموقع في استقبال تسجيل ارقام التليفون ٢٠٢٠ لمدة شهر كامل.





والجدير بالذكر ان الاسرة المكونة من ٤ افراد لها ٥٠ جنيه دعم على كل فرد. اما اذا وجد فرد اضافي فسيأخذ ٢٥ جنيه دعم سلع تموينية. اما بالنسبة الى صرف الخبز فكل بكاقة تموينية لها ١٥٠ جنيه للخبز.





وتعلن وزارة التموين ان يمكن للاب فقط استخراج البطاقة التموينية او للام في حالات (ارملة او مطلقة او مهجورة او تخطت سن ال ٤٠ ). ولتفعيل رقمك السري في البطاقة او تعديله او طلب شكوى قم بالاتصال على الرقم التالي ٩١٢٣٧.









موقع وزارة التموين





ذكر وزير التموين انه من لم يستطيع ان يقوم بتسجيل رقم هاتفه على موقع دعم مصر الالكتروني فهذا لم يؤثر على حسابه. فهذه ميزة اضافية لصالح المواطن ولكن لن تؤثر على الدعم الخاص بالسلع التموينية او الخاص بالخبز.









موقع دعم مصر





يدرس وزير التموين والمسؤول عن رابط ادارة دعم مصر اضافة عنصر الحديد الى القمح في العيش وذلك لزيادة القيمة الغذائية. كما يريد اضافة اليود الى الملح ايضاً لكي يعزز من قيمة الملح غذائياً. وهذا مجرد اقتراحات ما زالت تحت الدراسة. على ان يكون كل ذلك بسعر التكلفة وبدون اي زيادات.









رابط tamwin 2020





الان يتم اجراء فحص لكافة البطايق دعم مصر تسجيل تليفون وعند الانتهاء من التأكد من صحة الرقم سينتهي ظهور التحديث. وعند ارادة التقدم بشكوى اتصل على الرقم التالي ٩١٢٣٧. ومن المقرر ان يكون صرف كوبانات الخبز عن طريق رسائل القصيرة. وكل هذا بهدف ان تتواصل الحكومة مع مواطنيها بشكل اسرع مما هي عليه الان.









التموين اونلاين Da3m Masr





اشارت وزارة التموين انه سيتم غلق موقع دعم مصر تسجيل الموبايل في خلال شهر كامل وانه يجب على كافة المواطنين ان يقوموا بتسجيل رقم الموبايل على رابط دعم مصر لكي يحظون بالفوائد التي يقدمها الموقع.









دعم مصر تسجيل رقم المحمول



