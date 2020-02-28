Advertisements
Advertisements
Advertisements

Da3m Masr تسجيل رقم المحمول ادارة دعم مصر لتسجيل رقم التليفون ٢٠٢٠ رابط مباشر

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:41 م
Advertisements
دعم مصر
دعم مصر
Advertisements
Da3m Masr تسجيل رقم المحمول ادارة دعم مصر لتسجيل رقم التليفون ٢٠٢٠ رابط مباشر

موقع دعم مصر هو موقع تابع الى وزارة الانتاج الحربي يقدم جميع الخدمات التي تتعلق بالدعم سواء كانت سلع تموينية او صرف الخبز. وعندما ناشد وزير التموين المواطنين بأنه سيوفر خدمة جديدة وهي وصول رسائل قصيرة متعلقة بأخبار موقع دعم مصر على الموبايل لجميع اصحاب البطاقات التموينية، اصبح البحث مكثف على طريقة دعم مصر لتسجيل رقم التليفون ٢٠٢٠.

ناشد وزير التموين بسرعة التسجيل بالهاتف المحمول في موقع ادارة دعم مصر. وذلك لربط الموقع برقم الهاتف وسهولة التواصل مع المواطنين.


دعم مصر لتسجيل رقم التليفون ٢٠٢٠

الجدير بالذكر ان خدمة الرسائل القصيرة المقدمة من tamwin 2020 هي خدمة مضافة للمواطن المصري لإفادته. ولكن ليس لها اي علاقة بوقوف البطاقة التموينية او سحبها او حذفها عند عدم تسجيل الهاتف المحمول. وكل من يقول هذا فهو مجرد اشاعات كاذبة. فمن لم يستطيع ان يسجل هاتفه في موقع ادارة دعم مصر. فيستمر في صرف السلع التموينية والخبز كما هو عليه.


طريقة تسجيل التليفون في موقع ادارة دعم مصر

قم بالدخول الى موقع ادارة دعم مصر.

قم بالدخول الى حسابك عن طريق ادخال الرقم القومي ورقم البطاقة.

سيفتح لك الحساب ومن ثم قم بإدخال رقم تليفونك.


سيبداء العاملين على الموقع في مراجعة ارقام التليفون وستختفي رسالة التحديث عند التأكد من صحة الرقم على الفور. والموقع يعمل بشكل طبيعي وليس به اي اعطال كما ورد من اشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسيستمر الموقع في استقبال تسجيل ارقام التليفون ٢٠٢٠ لمدة شهر كامل.

والجدير بالذكر ان الاسرة المكونة من ٤ افراد لها ٥٠ جنيه دعم على كل فرد. اما اذا وجد فرد اضافي فسيأخذ ٢٥ جنيه دعم سلع تموينية. اما بالنسبة الى صرف الخبز فكل بكاقة تموينية لها ١٥٠ جنيه للخبز.

وتعلن وزارة التموين ان يمكن للاب فقط استخراج البطاقة التموينية او للام في حالات (ارملة او مطلقة او مهجورة او تخطت سن ال ٤٠ ). ولتفعيل رقمك السري في البطاقة او تعديله او طلب شكوى قم بالاتصال على الرقم التالي ٩١٢٣٧.


موقع وزارة التموين

ذكر وزير التموين انه من لم يستطيع ان يقوم بتسجيل رقم هاتفه على موقع دعم مصر الالكتروني فهذا لم يؤثر على حسابه. فهذه ميزة اضافية لصالح المواطن ولكن لن تؤثر على الدعم الخاص بالسلع التموينية او الخاص بالخبز.


موقع دعم مصر

يدرس وزير التموين والمسؤول عن رابط ادارة دعم مصر اضافة عنصر الحديد الى القمح في العيش وذلك لزيادة القيمة الغذائية. كما يريد اضافة اليود الى الملح ايضاً لكي يعزز من قيمة الملح غذائياً. وهذا مجرد اقتراحات ما زالت تحت الدراسة. على ان يكون كل ذلك بسعر التكلفة وبدون اي زيادات.


رابط tamwin 2020

الان يتم اجراء فحص لكافة البطايق دعم مصر تسجيل تليفون وعند الانتهاء من التأكد من صحة الرقم سينتهي ظهور التحديث. وعند ارادة التقدم بشكوى اتصل على الرقم التالي ٩١٢٣٧. ومن المقرر ان يكون صرف كوبانات الخبز عن طريق رسائل القصيرة. وكل هذا بهدف ان تتواصل الحكومة مع مواطنيها بشكل اسرع مما هي عليه الان.


التموين اونلاين Da3m Masr

اشارت وزارة التموين انه سيتم غلق موقع دعم مصر تسجيل الموبايل في خلال شهر كامل وانه يجب على كافة المواطنين ان يقوموا بتسجيل رقم الموبايل على رابط دعم مصر لكي يحظون بالفوائد التي يقدمها الموقع.


دعم مصر تسجيل رقم المحمول

من المعروف انه تم استرجاع عدد كبير من بطاقات التموين وصل الى ٢ مليون بطاقة لم تستحق الدعم. ويجب عليك التأكد من رقم الهاتف الذي تقوم التسجيل به على الموقع ان يكون مسجل برقمك القومي في احدى الشركات المتعاونة مع دعم مصر تسجيل التليفون (وي- فودافون- اتصالات- اورنج).

Da3m Masr تسجيل رقم المحمول ادارة دعم مصر لتسجيل رقم التليفون ٢٠٢٠ رابط مباشر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موقع دعم مصر رابط دعم مصر دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل دعم مصر لتسجيل رقم التليفون ٢٠٢٠ دعم مصر لتسجيل دعم مصر الالكتروني تسجيل رقم الموبايل تسجيل رقم المحمول تسجيل التليفون في دعم مصر تحديث رقم الهاتف تحديث بيانات بطاقة التموين بطاقة تموين بطاقة التموين بطاقات التموين التموين اونلاين ادارة دعم مصر

أخبار تهمك

صحف مدريد تصفع زيدان بعد استبعاده لنجم الملكي

منذ ساعة و 6 دقيقة

رابط كورة لايف ZaMaLeK NoW مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر koRa LiVE يلا شوت ماتش الزمالك يوتيوب يلا كورة elzamalek

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ يوم

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

منذ ساعتين

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ ساعة و نصف

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ حوالي 5 ساعات

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول أشرف بن شرقي اليوم NOW

منذ أقل من ساعة

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 11 دقيقة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 28 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا لرة القدم Live score: Egypt's Zamalek v Tunisia's Esperance

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

tamwin.eg وزارة التموين | “دعم مصر” سجل رقم التليفون المحمول 2020 tamwin…خطوات تسجيل رقم الموبايل

لو لسه مسجلتش | تحديث بطاقة التموين tamwin الآن عبر موقع دعم مصر Da3m Masr

وزارة التموين tamwin | “إدخل رقم المحمول” لينك موقع دعم مصر Da3m masr لتحديث بطاقات التموين وتسجيل رقم موبايلك

وزارة التموين | تحديث بيانات بطاقة التموين تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر tamwin.com ضوابط اضافة الرقم حتى يتم قبوله

Ministryof Supply | “إدخل رقم المحمول” لينك موقع دعم مصر Da3m masr لتحديث بطاقات التموين وتسجيل رقم موبايلك

Support Egypt | رابط موقع دعم مصر tamwin “موقع وزارة التموين” لتسجيل رقم الموبايل وتحديث بيانات بطاقة التموين بالخطوات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:18 م

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

05:48 م

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

04:52 م

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

04:42 م

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

03:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status