توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)

شهدت قبل قليل، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة، إقبالا كثيفا في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات مساء اليوم الجمعة، والتي تجري تحت إشراف قضائي، بالتزامن مع جميع النقابات الفرعية بالمحافظات والنقابة العامة للمهندسين.



وشهدت الانتخابات التي تجري بمقر النقابة الفرعية بمدينة دمنهور توافد أعضاء الجمعية العمومية المقدر عددهم بنحو 15 ألف عضو، وسط تزاحم شديد من مناصرى المرشحين للقيام بالدعاية الانتخابية.



وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة 2020، برئاسة المستشار عبدالله عبدالمنصف، ذلك وسط منافسة قوية بين 31 مهندسا للفوز بعدد 7 مقاعد.



وقال المهندس وليد الشرمة، أمين نقابة المهندسين بالبحيرة، إن الانتخابات شهدت إقبالا كثيفا قبل صلاة الجمعة ووصل عدد المصوتين الي 500 وذلك علي غير العادة في الانتخابات السابقة، وانه من المتوقع ان يصل اجمالي عدد المصوتين في نهاية اليوم إلي 2200 صوت.



حيث يتنافس علي مقعد شعبة عمارة كل من "أحمد إبراهيم الرفاعي، محمد أنور القزاز"، ومقعد شعبة كهرباء كل من "أحمد زكي فايد، هشام أحمد أبوشقه، علي ممدوح بكر، إبراهيم صبحي غنيم".



بينما يتنافس علي مقعدي شعبة مدني كل من "رمزي أحمد عطا، محارب مفرح محارب، أحمد حسن الفحار، الحائم محمود عمران، محمود عبدالله المهدي، محمد فيصل سالم، أحمد عبدالعزيز رحيم، حسام حسن عيد، إبراهيم محمد حجازي، أحمد مصطفي عبداللا، عماد محمد عبدالله".



ويتنافس علي مقعدي شعبة ميكانيكا كل من "محمد فتحي شحاته، حسن سمير شرابية، عزة إبراهيم محمد، إبراهيم منصور عبدالواحد، علاء عبدالعزيز الصباغ، أحمد أحمد ناصر، أحمد عبدالحميد الخولي، فرج رجب زيادة، محمد شعبان خليل".



كما يتنافس علي مقعد شعب غزل وكيمياء وتعدين كل من "أسامة سعد الديب، ريهام علي سليم، أحمد محمد البغدادي، هيام حسانين نعيم، محمد عبدالعظيم سالم".