Advertisements
Advertisements
Advertisements

توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:46 م
Advertisements
الانتخابات
الانتخابات
إسلام أمين
Advertisements
شهدت قبل قليل، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة، إقبالا كثيفا في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات مساء اليوم الجمعة، والتي تجري تحت إشراف قضائي، بالتزامن مع جميع النقابات الفرعية بالمحافظات والنقابة العامة للمهندسين.

وشهدت الانتخابات التي تجري بمقر النقابة الفرعية بمدينة دمنهور توافد أعضاء الجمعية العمومية المقدر عددهم بنحو 15 ألف عضو، وسط تزاحم شديد من مناصرى المرشحين للقيام بالدعاية الانتخابية.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة 2020، برئاسة المستشار عبدالله عبدالمنصف، ذلك وسط منافسة قوية بين 31 مهندسا للفوز بعدد 7 مقاعد.

وقال المهندس وليد الشرمة، أمين نقابة المهندسين بالبحيرة، إن الانتخابات شهدت إقبالا كثيفا قبل صلاة الجمعة ووصل عدد المصوتين الي 500 وذلك علي غير العادة في الانتخابات السابقة، وانه من المتوقع ان يصل اجمالي عدد المصوتين في نهاية اليوم إلي 2200 صوت.

حيث يتنافس علي مقعد شعبة عمارة كل من "أحمد إبراهيم الرفاعي، محمد أنور القزاز"، ومقعد شعبة كهرباء كل من "أحمد زكي فايد، هشام أحمد أبوشقه، علي ممدوح بكر، إبراهيم صبحي غنيم".

بينما يتنافس علي مقعدي شعبة مدني كل من "رمزي أحمد عطا، محارب مفرح محارب، أحمد حسن الفحار، الحائم محمود عمران، محمود عبدالله المهدي، محمد فيصل سالم، أحمد عبدالعزيز رحيم، حسام حسن عيد، إبراهيم محمد حجازي، أحمد مصطفي عبداللا، عماد محمد عبدالله".

ويتنافس علي مقعدي شعبة ميكانيكا كل من "محمد فتحي شحاته، حسن سمير شرابية، عزة إبراهيم محمد، إبراهيم منصور عبدالواحد، علاء عبدالعزيز الصباغ، أحمد أحمد ناصر، أحمد عبدالحميد الخولي، فرج رجب زيادة، محمد شعبان خليل".

كما يتنافس علي مقعد شعب غزل وكيمياء وتعدين كل من "أسامة سعد الديب، ريهام علي سليم، أحمد محمد البغدادي، هيام حسانين نعيم، محمد عبدالعظيم سالم".
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
توافد المهندسين في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات بالبحيرة (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

انتخابات تجديد نصفي المهندسين البحيرة

أخبار تهمك

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ حوالي 6 ساعات

صحف مدريد تصفع زيدان بعد استبعاده لنجم الملكي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ يوم

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 28 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا لرة القدم Live score: Egypt's Zamalek v Tunisia's Esperance

منذ ساعتين و 44 دقيقة

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ يوم

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 17 ساعة

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

توافد الأطباء في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق انتخابات التجديد النصفي البحيرة (صور)

بدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

بدء فرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفي لأطباء البحيرة (صور)

بدء فرز الأصوات بأنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالفيوم

31 مرشحًا يتنافسون في انتخابات نقابة المهندسين بالبحيرة (صور)

إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:18 م

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

03:12 م

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

05:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

05:48 م

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

04:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status