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شاهد.. أول فيلم ترويجي عن المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:44 م
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المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
حسام زيدان
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بثت وزارة السياحة والآثار فيلمًا دعائيًا ترويجيًا للمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه المقرر نهاية العام الحالي 2020.

يذكر أن وزير السياحة والآثار قد عقد احتماعًا منذ أيام لاستعراض العديد من الأفكار والبنود المقترحة لخطة الحملة الترويجية والتي شملت الأفلام والمواد الدعائية من لوحات وإعلانات مصورة يتم عرضها في الشوارع والأماكن العامة والمحطات التليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك في إطار خطة الترويج لافتتاح هذا المشروع الضخم الذي تولية الدولة المصرية والعالم أهمية كبيرة حيث أنه يعتبر أكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة.

كما ستعرض به ولأول مرة أكثر من ٥٠٠٠ قطعة لكنوز الملك الذهبي توت عنخ امون، بالاضافه الى عرض التابوت الخارجي للملك الشاب والذي ظل بمقبرته منذ اكتشافها عام 1922 حتي تم نقله للمتحف المصري الكبير العام الماضي ليعرض و لأول مرة الثلاث توابيت الخاصة بالملك الشاب مجتمعة.
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الكلمات المفتاحية

خطة الترويج المتحف المصري الكبير السياحة والآثار

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