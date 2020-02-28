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محمد جمعة لـ'الفجر الفني': مسرحية 'علاء الدين' تضاهي الأعمال العالمية.. وهذا تعليقي على المهرجانات الشعبية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:14 م
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محمد جمعة
محمد جمعة
حوار ولاء عبد الناصر تصوير ياسمين عليوة
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صاحب طلة مختلفة ومميزة من نوعها، دائماً ما يبهر الجمهور بأدواره المختلفة سواء في تقديم الأدوار الجادة أو الكوميدية، ذاع صيته بعد تقديمه شخصية 'عم ضياء' واشتهر بجملة 'كله رايح'، لينتقل بعد ذلك إلى مستويات أخرى من الإبداع في مجال التمثيل.

كان لـ"الفجر الفني" حوار خاص مع الفنان محمد جمعة، والذي تحدث عن تجربته في مسلسل "مملكة إبليس"، ما الذي جذبه للمشاركة في مسرحية 'علاء الدين'، تعليقه على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات الشعبية.


وإلي نص الحوار:

نهنئك على مسلسل "مملكة إبليس" ..ما الذي جذبك للمشاركة في هذا العمل؟

مؤكد عمل لمؤلف مثل محمد أمين راضي، ومخرج مثل أحمد خالد موسي، يشد أي ممثل لديه طموح أنه يشارك معاهم في عمل فني، فأنا كنت حابب أدخل عالم محمد أمين راضي الذي يتميز دائماً بالإثارة والتشويق والمغامرة.


ماذا عن شخصيتك في "مملكة إبليس"؟

أجسد شخصية بلطجي يدعي "مخيمر"، أنا قدمت هذا الدور من قبل ولكن الشخصية مختلفة تماماً فهي من عالم محمد راضي أمين.


ما المشاهد الصعبة التي واجهتك أثناء تصوير شخصية 'مخيمر'؟

المشاهد الصعبة ستكون في الحلقات الأخيرة.


كيف كانت كواليس العمل مع نجوم "مملكة إبليس"؟

الكواليس كانت جميلة جداً وهذا يعتبر أول تعاون لي مع غادة عادل، رانيا يوسف، كريم قاسم، محمود الليثي، أسماء جلال، نانسي صلاح، وسعدت جدا بالتجربة معاهم.


"مملكة إبليس" يعرض على منصة إلكترونية ..هل كان من الأفضل عرضه على التليفزيون؟

من وجهة نظري المنصات الإلكترونية هي المستقبل، بالإضافة إلي أن المحتوي الموجود على المنصة الإلكترونية يظل موجود عليها ويستطيع أي شخص مشاهدته في أي وقت، بعكس التليفزيون يكون المحتوي عليه لفترة محددة.


ماذا عن تجربتك في مسرحية 'علاء الدين'؟

تجربة جديدة ومختلفة وأنا سعيد جداً بها، فالعمل إنتاج ضخم جداً ويضاهي الأعمال العالمية، فهو به كل المواصفات العالمية بممثلين عربيين وناطق على أرض عربية، وتعتبر هذه التجربة دعم كبير لي في مشواري الفني، بالإضافة أن أحمد عز أول مرة يقدم مسرح وهذا حدث وأنا كنت حابب اشارك في هذا الحدث.


ما الشخصية التي تجسدها في مسرحية 'علاء الدين'؟

أجسد شخصية غير موجودة في القصة الأصلية، فهي شخصية مبتكرة تدعي "فرعون"، وهو مستشار السلطان الذي ربي الأميرة ياسمين، وتقع الشخصية في الإطار الكوميدي.


هل تري أن القطاع الخاص هو الذي حمي المسرح من الانحدار؟

لا بالعكس فالقطاع العام هو الذي حمي المسرح طوال الفترة الماضية، وكان المسرح فن اندثر في القطاع الخاص، وظل موجود بفضل الدولة ووزارة الثقافة، ولكن الفرق أن القطاع الخاص لديه صلاحيات في الدعاية بعكس العام، وذلك نظراً لاختلاف أسعار التذاكر في كلا القطاعين، فالقطاع العام ليس هدفه الربح بقدر ما يحاول تقديم فن هادف ومفيد.


هل ستخوض السباق الرمضاني القادم؟

أخوض تجربة جديدة ومختلفة مع الفنان أحمد عز في مسلسل "هجمة مرتدة"، وسوف ابدأ تصوير مشاهدي خلال الفترة المقبلة.


هل أنت من مستمعي المهرجانات الشعبية ..وما تعليقك علي منع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء؟

أنا أسمع أي شكل من أشكال الفن لأن هذا عملي، بالإضافة أن هناك قاعدة تعلمتها وهي أن أي شيء في الكون فن ماعدا الملل، فالشيء الذي يمتع الناس يعتبر فن، فلو المهرجانات الشعبية تمتع الناس فهي فن ولكن لابد من التحفظ في الألفاظ.

طالما هذا القرار من نقابة المهن الموسيقية وهذه النقابة هدفها حماية المهنة والصناعة الموسيقية فلابد من احترام قرارها.
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