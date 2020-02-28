Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس اليمني يعين رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان العامة في الجيش

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:00 م
Advertisements
الرئيس اليمني
الرئيس اليمني
وكالات
Advertisements

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الجمعة، أنه عين رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان العامة في الجيش.

هذا وقضي قرار رئاسي بتعيين اللواء الركن صغير حمود عزيز رئيسًا لهيئة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة فريق، وذلك خلفًا للفريق الركن بحري عبد الله النخعي، حسبما ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية.

وعمل عزيز خلال الفترة الماضية رئيسا للعمليات المشتركة ونائبا لرئيس الأركان، وكان هادي قد عين عزيز قائدًا للعمليات المشتركة للجيش في يوم 11 يوليو عام 2019.

وتقلد عزيز، في وقت سابق، منصب رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق الأممية لتنفيذ اتفاق الحديدة المنبثق عن مشاورات السويد، التي رعتها الأمم المتحدة في شهر ديسمبر عان 2018.

وصغير عزيز هو برلماني يمني وزعيم قبلي والتحق بالسلك العسكري مبكرا من حياته، ويأتي تعيينه في رئاسة الأركان خلفًا للفريق الركن بحري عبد الله سالم النخعي، والذي شغل المنصب منذ شهر نوفمبر عام 2018.

ويخوض الجيش اليمني معارك ضد جماعة "الحوثيين" في مناطق عدة باليمن منذ أواخر 2014.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليمن الرئيس اليمني الجيش اليمني

أخبار تهمك

صحف مدريد تصفع زيدان بعد استبعاده لنجم الملكي

منذ ساعة و 9 دقيقة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول أشرف بن شرقي اليوم NOW

منذ أقل من ساعة

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس "كورونا"

منذ أقل من نصف ساعة

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 28 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا لرة القدم Live score: Egypt's Zamalek v Tunisia's Esperance

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

منذ ساعتين

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ يوم

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 15 ساعة

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رابط كورة لايف ZaMaLeK NoW مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر koRa LiVE يلا شوت ماتش الزمالك يوتيوب يلا كورة elzamalek

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الرئيس اليمني يعين قائدا جديدا للمنطقة العسكرية السابعة

عاجل.. الرئيس اليمني يعين محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع اليمني

يشغل المنصب الخالي لـ 3 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن وزير الدفاع اليمني الجديد

رئيس الأركان اليمني يتفقد جرحى هجوم "العند" الإرهابي

رئيس هيئة الأركان اليمني يشيد بدور دول تحالف دعم الشرعية

رئيس الأركان اليمني: استقرار الأوضاع في محافظة المهرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:18 م

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

05:48 م

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

04:52 م

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

04:42 م

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

03:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status