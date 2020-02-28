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الديوان الملكي: إيقاف العمرة يستهدف حماية أرواح المسملين

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:11 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، تأييده  للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المملكة بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف "المطلق"، أن إيقاف العمرة يستهدف حماية أرواح المسملين، مؤكدًا أنه لا يجوز على المرء أن يخاطر بحياته وحياة الآخرين في مثل هذه الأيام التى ينتشر فيها الفيروس.


وأكد أن قرار تعليق العمرة يأتي من توجيهات الإسلام الحفاظ على الأرواح من هذه الأمراض اللعينة، مشددًا على ضرورة أن يفهم المسلمين أن هذه الإجراءات لم يتم وضعها إلا من أجل المحافظة على سلامتهم.


كانت وزارة الخارجية السعودية، علقت الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وكذلك أوقفت الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.


وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.


كما أكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تعليق العمرة المملكة الرى الديوان الملكي

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