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المطربة الأمريكية إليز ليبيك لـ"الفجر الفني": استعد لطرح كتاب جديد في أبريل.. وهذه تفاصيل زيارتي لمصر

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:32 م
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إليز ليبيك
إليز ليبيك
لمياء علي
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قالت المطربة الأمريكية إليز ليبيك إنها تستعد لطرح كتابها الجديد وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأضافت إليز في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن الكتاب الجديد سيحمل عنوان KA وهو نفس اسم ألبومها المقبل، وسيبصر الكتاب النور خلال شهر إبريل القادم.

وتابعت أن الكتاب يهدف إلى مناقشة طرق متعددة للشفاء بالطاقة حتى يجعل الأشخاص يشعرون بأنهم في أفضل حال، كل هذا بالاستعانة بالطاقة الإلهية في جسدنا والتي بدورها تشفينا من الآلام.

واستطردت حديثها أن هذه الطرق المستخدمة أيضًا مستوحاة من الأعشاب والأدوية المصرية القديمة، ولايوجد بها أي سحر بل فقط نستعين بالطبيعة وكل مايستخلص منها، كما يحوي الكتاب على أمور كثيرة أخرى غامضة.

وكشفت إليز أنها تحضر لأغنية بوب جديدة تحثنا من خلالها على ضرورة الاهتمام بالبشر والأرض والمرأة وأننا بحاجة إلى العودة إلى الطبيعة للتغذية.

كما أعربت إليز عن سعادتها الشديدة بزيارتها إلى مصر أم الدنيا، وقالت إنها تحضر إلى المشاركة في دار الأوبرا المصرية في شهر أكتوبر المقبل، كما ستحضر إفتتاح المتحف المصري الكبير في الهرم.
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