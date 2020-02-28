مواجهات قوية للصيد والعياط والصف بالقسم الثالث





تقام السبت ، مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من منافسات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث يستضيف العياط - قاهر الكبار - صاحب المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة فريق الدخان صاحب الصدارة برصيد 52 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الدخان بخماسية نظيفة، سجلهما كلاً من محمد مناع (هدفين) وهدف لكلاً من أحمد أمين (اوفا) وعلاء عباس ومحمد صابر.



بينما يستضيف المعادي صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة فريق جولدي صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز جولدي بهدفين مقابل هدف.



ويخرج حلوان العام صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة لملاقاة الصيد متذيل المجموعة برصيد 11 نقطة، في مباراة شبه سهلة للضيوف وصعبة لأصحاب الأرض، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز حلوان العام برباعية نظيفة سجلهما كلاً جوتشي اوجوتشي (هدفين) وعمر هشام ومصطفي محمد.



ويستضيف أبو النمرس صاحب المركز العاشر برصيد 19 نقطة فريق جينيس صاحب المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، في مباراة شعارها " لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في الهروب من الهبوط ". يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز جينيس على أبو النمرس بهدفين مقابل هدف.



ويخرج أكتوبر صاحب المركز الخامس برصيد 34 نقطة لملاقاة الصف صاحب المركز التاسع برصيد 22 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز أكتوبر بهدفين مقابل هدف.



ويستضيف القومي صاحب المركز السابع برصيد 26 نقطة فريق الإتصالات صاحب الوصافة برصيد 47 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.



ويستضيف بشتيل صاحب المركز الثامن برصيد 23 نقطة فريق البدرشين صاحب المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز بشتيل بهدفين مقابل هدف.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الدخان 52 نقطة

2- الاتصالات 47 نقطة

3- جولدي 42 نقطة

4- حلوان العام 37 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- المعادي 27 نقطة

7- القومي 26 نقطة

8- بشتيل 23 نقطة

9- الصف 22 نقطة

10- أبو النمرس 19 نقطة

11- العياط 19 نقطة

12- جينيس 18 نقطة

13- البدرشين 17 نقطة

14- الصيد 11 نقطة