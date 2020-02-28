Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 تحديات تنتظر الأهلي أمام ماميلودي صن داونز (تقرير)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:15 م
Advertisements
الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز
علاء خليف
Advertisements
يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء السبت الموافق 29 فبراير لعام 2020، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

تأهل فريق الأهلي لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، خلف فريق النجم الساحلي التونسي متصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما صعد فريق ماميلودي صن داونز بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة.

ويواجه النادي الأهلي عدة تحديات قوية خلال مباراته المرتقبة ضد فريق ماميلودي صن داونز غدًا السبت نستعرضها في التقرير التالي:

1- الثأر ورد الاعتبار:

أبرز التحديات التي تواجه الأهلي في مباراته ضد ماميلودي صن داونز الثأر من هزيمته التاريخية أمام بطل جنوب إفريقيا في ذهاب دور الثمانية بالنسخة الماضية من البطولة الإفريقية بخماسية نظيفة، ومحاولة تحقيق فوز كبير عليه لرد اعتباره ومصالحة جماهيره ولتسهيل مهمته في التأهل لنصف النهائي.

2- تجاوز إخفاق السوبر المصري:

ستكون مباراة الأهلي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فرصة جيدة للفريق الأحمر لتجاوز أحزان فشله في التتويج بكأس السوبر المصري بعد خسارته أمام غريمه الزمالك 4 - 3 بركلات الترجيح، وسيحاول التركيز في البطولة الإفريقية لمواصلة المشوار لحصد لقب البطولة الغائب عن خزينة بطولاته منذ 2013.

3- الاقتراب من نصف النهائي:

يسعي فريق الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر لتحقيق فوز مريح بفارق أهداف كبير على ماميلودي صن داونز، للاقتراب من التأهل للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل موقعة الإياب التي ستقام على ملعب الأخير في جنوب إفريقيا.

4- فك "عقدة" دور الـ8 الإفريقي:

يواجه الأهلي سوء حظ كبير في مباريات الذهاب لدور الثمانية الإفريقي خلال النسخ الثلاثة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة، وتعادل المارد الأحمر مع الترجي 2 / 2 عام 2017، وتعادل سلبيًا مع حوريا كوناكري الغيني في ذهاب ربع نهائي البطولة عام 2018، وخسر 5 / 0 في النسخة الماضية أمام صن داونز.  

5- مواصلة تفوقه على صن داونز:

من التحديات التي يسعي لتحقيقها فريق الأهلي خلال مباراته ضد صن داونز، هو مواصلة تفوقه التاريخي على بطل جنوب إفريقيا، حيث التقي الفريقين في 6 مواجهات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل مباراتين، وستكون مباراة السبت فرصة للفريق الأهلاوي لتحقيق انتصار جديد على صن داونز. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

صن داونز دوري ابطال إفريقيا السوبر المصري الاهلي ضد صن داونز الأهلي

أخبار تهمك

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ أقل من ساعتين

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ حوالي 5 ساعات

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 28 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا لرة القدم Live score: Egypt's Zamalek v Tunisia's Esperance

منذ ساعة و 17 دقيقة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

رابط كورة لايف ZaMaLeK NoW مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر koRa LiVE يلا شوت ماتش الزمالك يوتيوب يلا كورة elzamalek

منذ أقل من ساعة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول أشرف بن شرقي اليوم NOW

منذ أقل من ساعة

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ يوم

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

منذ ساعتين

صحف مدريد تصفع زيدان بعد استبعاده لنجم الملكي

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة صن داونز.. 3 ألقاب قارية وهدف عالمي لـ"الحضري" في تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية جنوب إفريقيا

قبل مواجهاتهما المرتقبة .. الأهلي لا يعرف طعم الخسارة أمام صن داونز الجنوب إفريقي

قبل مواجهة الأهلي .. حكاية 10 مباريات جمعت صن داونز مع الأندية المصرية؟

قبل مواجهة صن داونز .. الأهلي لا يفوز في جنوب إفريقيا (تقرير)

مهمة "شبه مستحيلة" .. هل ينجح الأهلي في تحقيق "ريمونتادا تاريخية" أمام صن داونز؟

الأهلي يتسلح بـ" رقم إيجابي" مميز في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:18 م

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

05:48 م

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

04:52 م

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

04:42 م

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

03:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status