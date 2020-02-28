مواجهات نارية في بنى سويف والفيوم بالجولة هامة في القسم الثالث





تقام السبت منافسات الجولة 22 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث حيث يلتقي فريق مركز شباب ببا متذيل جدول الترتيب بالمجموعة مع فريق ابو كساة في مباراة تمثل أهمية كبرى للفريقان ، ويسعى كلا الفريقان للفوز وحصد الثلاث نقاط.



ويحل مركز شباب سمسطا المتصدر بقيادة مديره الفنى على حسن ضيفا ثقيلا على مركز شباب ابشواى بمباراة نارية ، ويامل أبناء سمسطا فى حصد الثلاث نقاط للتشبث بالصدارة فيما يسعى أبناء ابشواى لتحسين نتائجهم .



وسيخوض فريق ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى صالح مصطفى، لقاء هام مع فريق مركز شباب الفيوم ، حيث يسعى أبناء ناصر فى حصد الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة الهبوط وتحسين النتائج .



ويستضيف مركز شباب اطسا شقيقه طامية بديربي أبناء الفيوم بمباراة قوية ، ويسعى أبناء طامية لحصد الثلاث نقاط لضمان المنافسة على الصعود .



ويحل الواسطى وصيف المجموعة بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى ضيفا ثقيلا على مطرطارس بمباراة نارية بين الطامحين للصعود ، ويأمل أبناء الواسطى فى مواصلة النتائج الإيجابية بالفترة الأخيرة فيما يأمل أبناء مطرطارس لتعويض الخسائر التى تلقاها الفريق بالفترة الماضية .



ويستضيف عاملين غارب بقيادة رمضان رجب نظيره فريق سنورس في مباراة تمثل أهمية كبرى لأصحاب الأرض الطامحين للصعود فيما يأمل سنورس الهروب من منطقة الخطر .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - سمسطا 38 نقطة



2 - الواسطى 36 نقطة



3 - عاملين غارب 34 نقطة



4 - طامية 32 نقطة



5 - مطرطارس 32 نقطة



6 - راس غارب 30 نقطة



7 - ساحة الفيوم 26 نقطة



8 - ابو كساة 24 نقطة



9 - ابشواى 21 نقطة



10 - اطسا 21 نقطة



11 - سنورس 19 نقطة



12 - ناصر بنى سويف 14 نقطة



13 - ببا الرياضى 9 نقاط



