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مواجهات نارية في بنى سويف والفيوم بالجولة هامة في القسم الثالث

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:13 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تقام السبت منافسات الجولة 22 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث حيث يلتقي فريق مركز شباب ببا متذيل جدول الترتيب بالمجموعة مع فريق ابو كساة في مباراة تمثل أهمية كبرى للفريقان ، ويسعى كلا الفريقان للفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويحل مركز شباب سمسطا المتصدر بقيادة مديره الفنى على حسن ضيفا ثقيلا على مركز شباب ابشواى بمباراة نارية ، ويامل أبناء سمسطا فى حصد الثلاث نقاط للتشبث بالصدارة فيما يسعى أبناء ابشواى لتحسين نتائجهم .

وسيخوض فريق ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى صالح مصطفى، لقاء هام مع فريق مركز شباب الفيوم ، حيث يسعى أبناء ناصر فى حصد الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة الهبوط وتحسين النتائج .

ويستضيف مركز شباب اطسا شقيقه طامية بديربي أبناء الفيوم بمباراة قوية ، ويسعى أبناء طامية لحصد الثلاث نقاط لضمان المنافسة على الصعود .

ويحل الواسطى وصيف المجموعة بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى ضيفا ثقيلا على مطرطارس بمباراة نارية بين الطامحين للصعود ، ويأمل أبناء الواسطى فى مواصلة النتائج الإيجابية بالفترة الأخيرة فيما يأمل أبناء مطرطارس لتعويض الخسائر التى تلقاها الفريق بالفترة الماضية .

ويستضيف عاملين غارب بقيادة رمضان رجب نظيره فريق سنورس في مباراة تمثل أهمية كبرى لأصحاب الأرض الطامحين للصعود فيما يأمل سنورس الهروب من منطقة الخطر .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - سمسطا 38 نقطة

2 - الواسطى 36 نقطة

3 - عاملين غارب 34 نقطة

4 - طامية 32 نقطة

5 - مطرطارس 32 نقطة

6 - راس غارب 30 نقطة

7 - ساحة الفيوم 26 نقطة

8 - ابو كساة 24 نقطة

9 - ابشواى 21 نقطة

10 - اطسا 21 نقطة

11 - سنورس 19 نقطة

12 - ناصر بنى سويف 14 نقطة

13 - ببا الرياضى 9 نقاط

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