نجيب ساويرس يتحدى هاني شاكر: 'هجيب شاكوش في عيد ميلادي'

غرد رجل الأعمال نجيب ساويرس، منشور جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".





وكتب "ساويرس" قائلا: "بنت الجيران، مزعلاكم في ايه؟، ده حتى دمها خفيف وضحكتها شربات.





وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "انت تجيب شاكوش لحد عندك ويغنيهالك".





ورد "ساويرس" عليه قائلا: "هجيبه في عيد ميلادي لو وافق".









وفي سياق آخر بدأ "ساويرس" مسيرته العملية بإنشاء شركة "أوراسكوم" وضم إليها وحدة اتصالات الحاسب حتى انطلق في عالم شبكات المحمول عام 1997م.





وقام "ساويرس" بتأسيس "حزب المصريين الأحرار" عام 2011.



