مكتبة الحرم المكي تعلن إقامة ندوة علمية للتوعية بفيروس كورونا

وأوضحت مكتبة الحرم المكي أن الندوة ستعقد صباح يوم الإثنين المقبل، ويقدمها مدير إدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة بمكة المكرمة واستشاري طب الأسرة الدكتورة سمر علي جلال والطبيب بإدارة التثقيف الإكلينيكي الدكتور حمزة علي سيام.

وتشتمل الندوة التثقيفية على بيان حقائق الفيروس ومخاطره وطرق الوقاية منه.

يُذكر أن المملكة اتخذت عدة إجراءات احترازية؛ لمنع دخول فيروس كورونا، ومنها تعليق تأشيرات العمرة مؤقتًا، ومنع دخول مواطني دول الخليج بالبطاقة.