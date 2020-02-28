أسعار الدولار مقابل الجنيه تواصل تراجعها .. وتفقد 7 قروش في أسبوع

هوت أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات هذا الأسبوع، مستكملة تراجعتها القوية التى تتعرض لها منذ بداية عام 2020، بدعم من ارتفاع المعروض منها بالأسواق.

أسعار الدولار تخسر 7 قروش في أسبوع :

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه خسائر بقيمة 7 قروش في تعاملات هذا الأسبوع بالبنك المركزي.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه أفتتح تعاملات الأسبوع الجاري بالبنك المركزي عند مستويات 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع، وأنهي تعاملات الأسبوع عند مستويات 15.49 جنيه للشراء 15.59 جنيه للبيع.

مستقبل أسعار الدولار في ظل تلك الارتفاعات:

وذكر تقرير صادر عن بحوث شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، أن أسعار الدولار مقابل الجنيه ستواصل تراجعتها بنسبة تتراواح بين 10% إلى 15% خلال الفترة القادمة.

وأوضحت "فاروس"، أن تلك التراجعات ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أرباح الشركات.

سعر الدولار بجميع البنوك اليوم الجمعة 28-2-2020 :

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه أستقرار في جميع تعاملات اليوم الجمعة 28-2-2020، فقد سجل في البنك الأهلى 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع، وعرض في بنوك مصر والأهلى اليوناني ومصر ايراني والبنك التجاري الدولي عند مستويات 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع.

وقد مصرف ابو ظبي الأسلامي، والبنك العربي الأفريقي سعر الدولار عند مستويات 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار ببنك كريدي اجريكول ومرف ابو ظبي الأسلامي.

أسباب تراجع سعر الدولار :

وجاءت تراجعات سعر الدولا أمام الجنيه في الفترة الماضي، بعد الاقبال القوي من الأجانب على استثمارا في أدوات الدين المحلية.

وأكد وزير المالية أن مصر تعد من أكثر الاقتصاديات التى جذب استثماات اجنبية في ظل تحسن تصنيفتها الاقتصادية بالعديد من البنوك