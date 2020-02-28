مشادة كلامية بين ماركو مارين ومدرب الأهلي أثناء مباراة النصر (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين النجم الألماني ماركو مارين صانع ألعاب فريق الأهلي ومدرب الفريق مازن بهكلي بطريقة غير لائقة، وذلك بعد أن تم استبداله في الدقيقة 67 من زمن مباراته، أمام مضيفه فريق النصر، التي انتهت منذ قليل، بالتعادل الإيجابى بنتيجة 2 – 2، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.





دخل ماركو مارين في مشادة كلامية مع مدرب فريق الأهلى، بعد استبداله باللاعب البوسنى الفيس ساريتش في الدقيقة 67 من زمن المباراة، قبل أن يتدخل أحد مسئولي الفريق وقام بتهدئة اللاعب.





أنهى الأهلى، الشوط الأول من المباراة متفوقا بثنائية نظيفة، جاءت عن طريق بيتروس ماثيوس لاعب النصر بالخطأ في مرماه، والنجم السوري عمر السومة من ركلة جزاء، في الدقيقتين 32 و 43.





ولكن في الشوط الثاني، عاد النصر للمباراة بقوة، بتسجيله هدفين عن طريق المهاجم البرازيلي جوليانو فيكتور، في الدقيقتين 58 و 66 من زمن اللقاء.





بتلك النتيجة رفع النصر، رصيده للنقطة 42 في المركز الثانى، خلف الهلال المتصدر، برصيد 47 نقطة، الذى حقق فوزا صعبا على التعاون، بهدف نظيف، في وقت سابق من اليوم الخميس، بينما وصل رصيد الأهلى إلى 34 نقطة في المركز الثالث.





تستكمل مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي، غدا الجمعة، بغقامة 3 مباريات، ضمك مع الحزم، العدالة يواجه الفيصلى والفيحاء يقابل الرائد.





وتختتم بعد غد السبت، بـ3 مباريات الفتح مع الوحدة، الاتفاق يواجه أبها والاتحاد يستضيف الشباب.



