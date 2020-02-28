"صحة الغربية" تكشف حقيقة إصابة مواطن بفيروس كورونا

نفى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود شاب بالمحافظة قادم من الخارج وأنه حاليا مصاب بفيروس كورونا ومتواجد في مستشفى حميات المحلة.



وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن هناك شاب يبلغ من العمر 32 عاما مقيم بالمحلة، أتى من دولة كوريا منذ الجمعة الماضية وتم إجراءات الكشف الطبى عليه من قبل وزارة الصحة ولم يتم الاشتباه في إصابته بمرض كورونا.



وأضاف "حميدة" أن هناك برنامج الكتروني من وزارة الصحة لمتابعه القادمين من الخارج خاص بالدول التي يوجد بها حالات كرونا لمدة أسبوعين "فترة الحضانة".



وانة تبين اصابتة بارتفاع في الحرارة، تم نقلة الى مستشفى حميات المحلة، وبإجراء الكشف الطبي عليه تبين أنه يعانى من التهاب حاد في اللوز، وحرارة مرتفعة وليس عليه أي أعراض اشتباه مرض كورونا الصيني.