«يلا شوت» zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول أشرف بن شرقي اليوم NOW

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر يلا شوت يستعد نادي الزمالك YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي اليوم الجمعة ٢٨ فبراير ضمن منافسات ذهاب الدر ربع النهائي KORA LIVE من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق محمد بركات.

بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.



