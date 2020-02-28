Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شوت» zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول أشرف بن شرقي اليوم NOW

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:59 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
Advertisements
مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر يلا شوت يستعد نادي الزمالك YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي اليوم الجمعة ٢٨ فبراير ضمن منافسات ذهاب الدر ربع النهائي KORA LIVE من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا
وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق محمد بركات.
بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

Advertisements

أخبار تهمك

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

منذ ساعة و 21 دقيقة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 21 ساعة

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 28 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا لرة القدم Live score: Egypt's Zamalek v Tunisia's Esperance

منذ 36 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع | تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم الجمعة 28 فبراير 2020 ZamaLek ONline

منذ 40 دقيقة

عاجل - فايلر يستبعد "كهربا" من موقعة الأهلي وصن داونز

منذ أقل من ساعتين

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

منذ ساعة و 12 دقيقة

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 م

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

04:42 م

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

03:12 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

05:48 م

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

12:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status