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نجيب ساويرس يهاجم هاني شاكر بعد منع المهرجانات: "شكلها غيرة وتحكم"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:15 م
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نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
روان هيثم محمد
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نشر رجل الأعمال نجيب سويرس، بمنشور جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وكتب "سويرس" قائلا: "بنت الجيران، مزعلاكم في ايه؟، ده حتى دمها خفيف وضحكتها شربات.. وبام بام بردو مالها واحنا رايحين نسهر، شكلها غيرة ومريسة وفذلكة وتحكم".

واختتم "سويرس" عبراته قائلا: "احنا الجمهور أحرار نسمع اللي نحبه".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ‏"‎بالظبط كدة جيبت المفيد دى حتى بتعدل المزاج جدا".

وفي سياق آخر بدأ "سويرس" مسيرته العملية بإنشاء شركة "أوراسكوم" وضم إليها وحدة اتصالات الحاسب حتى انطلق في عالم شبكات المحمول عام 1997م.

وقام "سويرس" بتأسيس "حزب المصريين الأحرار" عام 2011.
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