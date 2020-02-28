Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواجهات قوية للسكة الحديد والتأمين واتحاد الشرطة وطوخ بالقسم الثالث

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت منافسات الجولة 25 للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة والقليوبية بإقامة 7 مباريات قوية ومرتقبة.

ويقدم الفجر الرياضي مواجهات الجولة الهامة :

1- البلاستيك مع السكة الحديد

يحل فريق السكة الحديد متصدر المجموعة بقيادة جمعة مشهور برصيد 45
نقطة ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق البلاستيك وصيف المجموعة بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 40 نقطة في مواجهة صعبه حيث يأمل فريق السكة في الفوز
للحافظ على القمة، بينما يسعى أبناء تامر عبد الخالق في مواصلة انتصاراته لتقليص الفارق للاقتراب من القمة، وحقق فريق السكة الفوز بهدفين نظيفين في المباراة الأولى.

2- الغابه مع مصر للتأمين

يلعب فريق الغابة صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أسامة محمود برصيد 22 نقطة لقاء هام تحت شعار لابديل عن الفوز للهروب من النفق المظلم، أمام فريق مصر للتأمين صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو عبده برصيد 40 نقطة يسعى إلى مواصلة نتائجه الطبية للاقتراب من القمة.

وحقق فريق مصر للتأمين الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الأول.

3- ألماظة مع شباب بطا

وفي مواجهة من العيار الثقيل، يلتقي فريق ألماظة صاحب المركز الخامس بقيادة جمال ترك برصيد 36 نقطة، مع فريق مركز شباب بطا صاحب المركز السابع بقيادة محمد عابدين برصيد 34 نقطة، شهدت مباراة الدور الأول، فوز بطا بهدف دون رد.

4- شباب الأميرية مع العبور

وفي صدام مرتقب، يخوض فريق شباب الأميرية صاحب المركز الثالث عشر بقيادة خالد سعد برصيد 22 نقطة لقاء هام فريق العبور صاحب المركز الرابع بقيادة عطيه السيد برصيد 38 نقطة، وحقق فريق العبور الفوز بهدفين نظيفين في المباراة الأولى.

5- المرج مع سراى القبة

يواجه فريق المريخ صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد
26 نقطة نظيره فريق سراى القبة متذيل المجموعة بقيادة عماد السيد برصيد 6 نقاط، وحقق فريق المرج الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدور الأول.

6- بهتيم مع اتحاد الشرطة

يلتقي فريق بهتيم التاسع بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 30 نقطة مع فريق الشرطة السادس بقيادة محمود سعيد برصيد 36 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة الدور الأول.

7- الشمس مع طوخ

يلعب فريق الشمس الثامن بقيادة أحمد علي برصيد 32 نقطة مع فريق طوخ الذي يحتل المركز الرابع عشر بقيادة محمد خطاب برصيد 22 نقطة، وحقق فريق طوخ الفوز بهدف في الدور الأول.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 45 نقطة
2- البلاستيك 40 نقطة
3- مصر للتأمين 40 نقطة
4- العبور 38 نقطة
5- ألماظة 36 نقطة
6- الشرطة 36 نقطة
7- شباب بطا 34 نقطة
8- الشمس 32 نقطة
9- بهتيم 30 نقطة
10- المرج 26 نقطة
11- بنها 23 نقطة
12- الغابه 22 نقطة
13- الأميرية 22 نقطة
14- طوخ 22 نقطة
15- سراى القبة 6 نقاط

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت» zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول أشرف بن شرقي اليوم NOW

منذ أقل من ساعة

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

منذ ساعتين

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

رابط كورة لايف ZaMaLeK NoW مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر koRa LiVE يلا شوت ماتش الزمالك يوتيوب يلا كورة elzamalek

منذ أقل من ساعة

صحف مدريد تصفع زيدان بعد استبعاده لنجم الملكي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ يوم

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 28 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا لرة القدم Live score: Egypt's Zamalek v Tunisia's Esperance

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 15 ساعة

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:18 م

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

05:48 م

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

04:52 م

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

04:42 م

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

03:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status