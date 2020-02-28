ننشر تشكيل هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية لحزب مستقبل وطن

أصدر حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، قرارًا بتشكيل هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية، بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاصة بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن، وبناء على ما عرضه أمين العلاقات الخارجية، وبناء على ما عرضه الأمين العام.



وجاء التشكيل مُتضمنا الأسماء الآتية: