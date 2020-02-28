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جماهير الزمالك تسخر من الترجي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:53 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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سخرت جماهير الزمالك المتواجدة بستاد القاهرة لمؤازرة الفريق خلال مباراة الترجي التونسي  من خسارة الترجي للسوبر الإفريقي أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقامت جماهير الترجي القليلة المتواجدة بستاد القاهرة بالهتاف أولا ضد الزمالك.

وردت جماهير الزمالك بقوة في هتافات تضمنت: "إفريقيا تحت السيطرة.. بن شرقي.." في إشارة إلى تسجيل أشرف بن شرقي هدفين في فوز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف لهدف بالدوحة.
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