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صحف مدريد تصفع زيدان بعد استبعاده لنجم الملكي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:47 م
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بوابة الفجر
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وجهت وسائل الإعلام المدريدية انتقادات لاذعة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد الخسارة من مانشستر سيتي 2-1 في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.


وكتبت صحيفة الماركا الإسبانية في تقريرها اليوم: زيدان و القرارات الغير مفهومة.. لم يلعب كروس دقيقة واحدة أمام سيتي وأضاف مدريد هزيمة جديدة ، يغير كثيراً ولا يساعد التباين الكبير في تثبيت فريق واضح.


واضافت: بعد الوصول إلى منتصف هذا الموسم ، الانطباع هو أن زيدان يدير خطة مسبقة من الإدارة وإدارة توزيع الدقائق والفرص لجميع اللاعبين أكثر مما كان يود ، وخاصة في مركز الهجوم .


وتابعت: ستسعى إدارة الموارد المحسوبة وغير القابلة للتشفير إلى إبقاء جميع اللاعبين المعنيين ، ولكن على وجه الخصوص بعض المحاربين القدامى الذين يتمتعون بوزن مهم في غرفة تغيير الملابس أكثر مما يتمتع به الشباب الجديرين .


وواصلت: هذا شيء يحدث في ريال مدريد وبرشلونة وفي أتلتيكو وفي جميع الفرق الكبيرة ، وهو أمر مفهوم وحتى يمكن تبريره لأن إدارة النجوم ليست مهمة بسيطة.

 

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