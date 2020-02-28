صحف مدريد تصفع زيدان بعد استبعاده لنجم الملكي

وجهت وسائل الإعلام المدريدية انتقادات لاذعة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد الخسارة من مانشستر سيتي 2-1 في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وكتبت صحيفة الماركا الإسبانية في تقريرها اليوم: زيدان و القرارات الغير مفهومة.. لم يلعب كروس دقيقة واحدة أمام سيتي وأضاف مدريد هزيمة جديدة ، يغير كثيراً ولا يساعد التباين الكبير في تثبيت فريق واضح.





واضافت: بعد الوصول إلى منتصف هذا الموسم ، الانطباع هو أن زيدان يدير خطة مسبقة من الإدارة وإدارة توزيع الدقائق والفرص لجميع اللاعبين أكثر مما كان يود ، وخاصة في مركز الهجوم .





وتابعت: ستسعى إدارة الموارد المحسوبة وغير القابلة للتشفير إلى إبقاء جميع اللاعبين المعنيين ، ولكن على وجه الخصوص بعض المحاربين القدامى الذين يتمتعون بوزن مهم في غرفة تغيير الملابس أكثر مما يتمتع به الشباب الجديرين .





وواصلت: هذا شيء يحدث في ريال مدريد وبرشلونة وفي أتلتيكو وفي جميع الفرق الكبيرة ، وهو أمر مفهوم وحتى يمكن تبريره لأن إدارة النجوم ليست مهمة بسيطة.