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تعرف على نتائج الجولة 12 بالقسم الرابع ببنى سويف
الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:48 م
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محمد الحسيني
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أقيمت اليوم منافسات الجولة 12 بدورى القسم الرابع ببنى سويف والتى تشهد منافسة شديدة على الصعود بين فرق معلمين الواسطى و اهناسيا ومركز شباب الفشن .
وأسفرت مباريات الجولة 12 عن استمرار المنافسة الشرسة للثنائى معلمين الواسطى واهناسيا على خطف المركز الاول للصعود بجانب استمرار باروط وسمسطا فى تقديم نتائج إيجابية بالفترة الماضية .
معلمين الواسطى ' لافازا ' بقيادة مديره الفنى احمد بدوى نجح فى الاحتفاظ بالصدارة بفوز بثنائية نظيفة على مركز شباب الواسطى .
فيما نجح مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن فى تحقيق فوز هام بنتيجة 1/3 على مضيفه بوش الرياضى " ليدرز " بقيادة اكرم جابر .
وسقط مركز شباب الفشن فى فخ الخسارة أمام مضيفه مركز شباب اهناسيا بنتيجة 1/2 بمباراة قوية ونارية حيث نجح اهماسيت فى مواصلة المنافسة على الصدارة .
ونجح سمسطا الرياضى فى تحقيق فوز كبير بنتيجة 4/7 على نظيره الشبان المسلمين .
وشهدت مباريات الجولة إحراز 19 هدف خلال 4 مباريات .
ترتيب القسم الرابع ببنى سويف .
1 - معلمين الواسطى 29 نقطة
2 - اهناسيا 29 نقطة
3 - مركز شباب الفشن 21 نقطة
4 - سمسطا الرياضى 18 نقطة
5 - باروط 17 نقطة
6 - الشبان المسلمين 16 نقطة
7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط
8 - بوش الرياضى صفر
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