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تعرف على نتائج الجولة 12 بالقسم الرابع ببنى سويف

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:48 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أقيمت اليوم منافسات الجولة 12 بدورى القسم الرابع ببنى سويف والتى تشهد منافسة شديدة على الصعود بين فرق معلمين الواسطى و اهناسيا ومركز شباب الفشن .

وأسفرت مباريات الجولة 12 عن استمرار المنافسة الشرسة للثنائى معلمين الواسطى واهناسيا على خطف المركز الاول للصعود بجانب استمرار باروط وسمسطا فى تقديم نتائج إيجابية بالفترة الماضية .

معلمين الواسطى ' لافازا ' بقيادة مديره الفنى احمد بدوى نجح فى الاحتفاظ بالصدارة بفوز بثنائية نظيفة على مركز شباب الواسطى .

فيما نجح مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن فى تحقيق فوز هام بنتيجة 1/3 على مضيفه بوش الرياضى " ليدرز " بقيادة اكرم جابر .

وسقط مركز شباب الفشن فى فخ الخسارة أمام مضيفه مركز شباب اهناسيا بنتيجة 1/2 بمباراة قوية ونارية حيث نجح اهماسيت فى مواصلة المنافسة على الصدارة .

ونجح سمسطا الرياضى فى تحقيق فوز كبير بنتيجة 4/7 على نظيره الشبان المسلمين .

وشهدت مباريات الجولة إحراز 19 هدف خلال 4 مباريات .

ترتيب القسم الرابع ببنى سويف .

1 - معلمين الواسطى 29 نقطة

2 - اهناسيا 29 نقطة

3 - مركز شباب الفشن 21 نقطة

4 - سمسطا الرياضى 18 نقطة

5 - باروط 17 نقطة

6 - الشبان المسلمين 16 نقطة

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط

8 - بوش الرياضى صفر
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