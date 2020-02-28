تعرف على نتائج الجولة 12 بالقسم الرابع ببنى سويف





أقيمت اليوم منافسات الجولة 12 بدورى القسم الرابع ببنى سويف والتى تشهد منافسة شديدة على الصعود بين فرق معلمين الواسطى و اهناسيا ومركز شباب الفشن .



وأسفرت مباريات الجولة 12 عن استمرار المنافسة الشرسة للثنائى معلمين الواسطى واهناسيا على خطف المركز الاول للصعود بجانب استمرار باروط وسمسطا فى تقديم نتائج إيجابية بالفترة الماضية .



معلمين الواسطى ' لافازا ' بقيادة مديره الفنى احمد بدوى نجح فى الاحتفاظ بالصدارة بفوز بثنائية نظيفة على مركز شباب الواسطى .



فيما نجح مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن فى تحقيق فوز هام بنتيجة 1/3 على مضيفه بوش الرياضى " ليدرز " بقيادة اكرم جابر .



وسقط مركز شباب الفشن فى فخ الخسارة أمام مضيفه مركز شباب اهناسيا بنتيجة 1/2 بمباراة قوية ونارية حيث نجح اهماسيت فى مواصلة المنافسة على الصدارة .



ونجح سمسطا الرياضى فى تحقيق فوز كبير بنتيجة 4/7 على نظيره الشبان المسلمين .



وشهدت مباريات الجولة إحراز 19 هدف خلال 4 مباريات .



ترتيب القسم الرابع ببنى سويف .



1 - معلمين الواسطى 29 نقطة



2 - اهناسيا 29 نقطة



3 - مركز شباب الفشن 21 نقطة



4 - سمسطا الرياضى 18 نقطة



5 - باروط 17 نقطة



6 - الشبان المسلمين 16 نقطة



7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط



8 - بوش الرياضى صفر