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بدء بروفات مسرحية "الفنارة" تمهيدًا لعرضها في المحافظات

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:45 م
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الفنارة
الفنارة
تالفجر الفني
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بدأ المخرج الشاب أحمد بوجي بروفات مسرحية "الفنارة"، تمهيدًا لعرضها بمحافظة السويس وبعدها تنتقل للعرض في باقي محافظات مصر، ويعد هذا العمل الفني من تأليف وسيناريو الكاتب عاطف عتمان، وبطولة محمد عيد وحسين أبوحجاج وعلاء يونس وعبير كمال ومحمد امام وكريم محمود.

وأعرب المخرج بوجي، عن أمنياته بالتوفيق في هذا العمل المسرحي بما يليق باسم فرقة السويس، موضحا أن المسرحية عائلية وتجسد رسالة مفادها أن دور الأب والأم في الحياه مثل الشمندورة أو الفنارة في البحر، كعلامات للإرشاد على الطريق الصحيح والاهتداء بها وعدم ضلال الطريق ومنع حوادث المراكب، كهذا دور الأب والأم في الحياة يتمثل في الإرشاد والنصح والتربية السلمية.

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