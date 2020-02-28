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صحة البحرين: إصابة مواطنة سعودية قادمة من إيران بفيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:21 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، تسجيل حالتين جديدتين لمصابتين بفيروس كورونا، إحداهما مواطنة بحرينية والأخرى من السعودية كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 3 حالات جديدة لمصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19)، لمواطنات بحرينيات وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 36 مصابًا.

وكشفت نتائج التحاليل المختبرية إصابة الحالات الجديدة بالفيروس، وعلى إثرها تم نقلهن فورًا إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، بحسب بيان وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص. 

ودعت وزارة الصحة في بيانها جميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قاموا بزيارتها في الشهر الجاري جدولة موعد الفحص، والبقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة حتى رؤيتهم واتباع التعليمات التي تعطى لهم من قبل الفريق الطبي، وضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

وأكدت وزارة الصحة أن صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى تسعى للحفاظ عليها وستواصل من خلال ما تتخذه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومواصلة مكافحة فيروس كورونا الجديد والتصدي له حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي.
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وزارة الصحة في البحرين مواطنة سعودية فيروس كورونا الرى اصابة حالات جديدة إيران

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