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في 7 معلومات.. تعرف على مبادرة صحة الحوامل التي تنطلق اليوم

السبت 29/فبراير/2020 - 12:47 ص
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أرشيفية
أرشيفية
سالم أحمد سالم
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تنطلق اليوم السبت، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة الأم والجنين، في 4 محافظات بالجمهورية، وهي: القاهرة والإسكندرية والقليوبية والفيوم.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان رسمي، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق المبادرة.

وقالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، خلال الأيام الماضية، تدريب كل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة، والتي تضم فردًا في كل عيادة لمتابعة الحمل.

وتستعرض لكم بوابة "الفجر" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة الحوامل:
1- تنطلق المبادرة في 5300 عيادة لمتابعة الحمل على مستوى الجمهورية.

2- تشمل المرحلة الجارية 4 محافظات.

3- سيتم إطلاق المبادرة في محافظة أو محافظتين أسبوعيًا.

4- تعميم المبادرة على كل محافظات الجمهورية خلال شهرين ونصف.

5- تهدف المبادرة تهدف إلى فحص السيدات الحوامل من "فيروس بى" وبكتيريا الزهري، وفيروس نقص المناعة البشرى "الإيدز".

6- تشمل المبادرة فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم.

7- سيتم تقديم العلاج للحالات المكتشفة إصابتها بالمجان.
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الكلمات المفتاحية

مبادرة الرئيس مبادرة صحة الحوامل السيسي

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