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شيرين رضا توجه رسالة غريبة لإبنتها نور: "متقوليش أنا بنت عمرو دياب"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:16 م
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شيرين رضا
شيرين رضا
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قامت الفنانة شيرين رضا، بتوجيه رسالة غريبة لإبنتها نور تحثها على ضرورة تحملها المسئولية وعدم الاعتماد على اسم والدها النجم "عمرو دياب".

وقالت شيرين رضا: "قلت لبنتي متقوليش أنا نور عمرو دياب، مفيش حاجة اسمها كدة .. بنتي لازم تشتغل ولازم تاخد بالها من نفسها".

جدير بالذكر أن شيرين رضا انضمت مؤخراً لفيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته النجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، حيث انطلق تصويره الأيام الماضية فى احدى الشقق بمنطقة الزمالك.

وتعود شيرين رضا إلى الدراما الرمضانية بمسلسل "اتجاه عكسي" من 15 حلقة، ويكتبه مريم نعوم وتخرجه مريم أبو عوف، ويشارك في البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى وعدد آخر من الفنانين الشباب ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يتم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المقبل على أن يعرض مسلسل آخر من 15 حلقة انتاج نفس الشركة في النصف الثانى من الشهر الكريم.

ويعرض لشيرين رضا في السينمات حالياً فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظى وإخراج صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم، حيث انطلق الفيلم يوم 5 فبراير الجارى بعد سلسلة من التأجيلات لاسيما وأن الفيلم تم الانتهاء من تصويره العام الماضى.
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