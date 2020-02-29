نشاط مُكثف ولقاءات هامة للرئيس السيسي في أسبوع

واصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نشاطه، مع بداية الأسبوع وحتى نهايته، حيث تعددت الزيارات واللقاءات، إذ استقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس مجلس النواب الشيلي، ورؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، ورؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في المنتدى العربي الاستخباري.





وعقد رئيس الجمهورية اجتماعات لمتابعة جهود وزارة البيئة لتطوير القطاع البيئي من أجل دعم الاستثمار، وتنفيذ عددًا من مشروعات الهيئة الهندسية الخاصة بالطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.





المشاركة في جنازة مبارك

كما تقدم "السيسي" مشيعي الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى جانب عدد من كبار رجال الدولة.





السيسي يستقبل ديسالين

واستقبل السيسي، أيضا، هيلا ميريام ديسالين، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث نقل للرئيس رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أكد فيها الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.





وتضمن لقاء السيسي بالمبعوث الإثيوبي التطلع لاستمرار التنسيق الثنائي الوثيق بين البلدين، لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية والمنطقة، فضلا عن الإشادة برئاسة مصر الناجحة للاتحاد الأفريقي والإنجازات اللافتة التي تحققت في هذا الصدد على مدار العام الماضي.





كما استعرض ديسالين قضية سد النهضة في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.