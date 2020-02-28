zamalek live مشاهدة ماتش الزمالك والترجي علي بي إن سبورت bein sport 1 بث مباشر اليوم دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة ماتش الزمالك والترجي علي بي إن سبورت bein sport 1 ، حيث تعتبر قناة بي إن سبورت 1 من أهم القنوات المشفرة التي تقوم بنقل أبرز واهم المباريات في العديد من البطولات الهامة كـ ” دوري أبطال أوروبا ودوري ابطال افريقيا والدوري الأوروبي والكونفدرالية، الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، والدوري الهولندي والدوري الألماني، وباقة أخري من أبرز الدوريات الكبري، ويمكن لكم متابعي موقعنا الأن مشاهدة قناة بي إن سبورت 1 بث مباشر بأعلي جودة بدون تقطيع علي العديد من السيرفرات.









بي إن سبورت bein sport 1 بث مباشر





أهم المباريات التي تقوم قناة بي إن سبورت 1 بنقلها، حيث تمكنت قناة بي إن سبورت أتش دي 1 علي الحصول علي العديد من المباريات اليوم، وستقوم بنقل مباراة الزمالك ونظيرة الترجي التونسي في مواجهة هامة وقوية بين فريقي من عمالقة أفريقيا غد الجمعة الثامنة والعشرين من فبراير 2020، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساء بتوقيت ابو ظبي، على ستاد القاهرة، وتعتبر تلك المباراة من أهم المباريات اليوم في دوري أبطال افريقيا في الدور ربع النهائي من عمر تلك البطولة، وسوف تشهادون تلك المباراة علي قناة بي إن سبورت 1 بدون تقطيع الأن بالعديد من الجودات الجيدة .









مشاهدة ماتش الزمالك والترجي بث مباشر اليوم





وتتيح لكم مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية العديد من البرامج التي تعمل علي مدار الـ24 ساعة بدون فواصل إعلامية، وأيضا العديد من الإستوديوهات التحليلة التي تعمل قبل بداية المباراة من اجل تحليل المباراة ويعرفونك علي الخصم الذي سيواجه الفريق التي تساندة، ويتواجد في الإستوديو العديد من النجوم الكبار من أجل تحليل المباريات ابرزهم الكابتن أيمن جادة مقدم استوديو الدوري الإنجليزي ويقدم ايضا استوديو دوري الأبطال، واحمد فؤاء يقدم استوديو دوري أبطال وهشام الخلصي مقدم استوديو الدوري الإيطالي ودوري ابطال أوروبا ودوري ابطال افريقيا وبيديع بن جمعة مقدم استوديو دوري الأبطال وافريقيا ونشرات أخبارية، ومحمد سعدون الكواري مقدم استوديو الدوري الإنجليزي ودوري ابطال اوروبا ويعاونهم كل من ألسندرو التوبيلي ونبيل معلول وطلاق الجلاهمة ومحمد ابو تريكة ووائل جمعة وحسام الحج علي وهيثم فاروق وبشار عبدالله وابراهيم خلفان وعدنان حمد وحمد حمادة وحاتم الطرابلسي









تردد قناة بي إن سبورت 1 على مختلف الأقمار الصناعية





قمر النايل سات تردد 11084 معامل التصحيح 6/5 أفقى.





قمر النايل سات تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.





قمر النايل سات تردد 12264 معامل التصحيح 3/2 أفقى.





قمر العرب سات تردد 12379 معامل التصحيح 6/5 أفقى.







