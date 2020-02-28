حملات على مصارف الإسكندرية لرفع الطاقة الاستيعابية



وباشر نائب المحافظ "أحمد جمال" أعمال تطهير ورفع المخلفات من مصارف زهرة بمنطقة أبيس الثانية بنطاق حي شرق والتي نتج عنها رفع ٢١٠ أطنان نواتج مخلفات التطهير والردم، وكذا رفع ١٢ طنًا من ترعة الإسكندرية بنطاق حي وسط.



وتم متابعة رفع ٣٥ طنًا من مصرف كردون والمنشية البحرية بمنتزة ثان، وتم إزالة كافة الأكشاك المتعدية على حرم مصرف زهرة، خلال أعمال حملة التطهير به.





وشدد نائب المحافظ على كافة المسئولين بعدم السماح بعودة كافة المخالفات، حفاظا على أملاك الدولة، فضلا عن المداومة على أعمال تطهير المصارف باستمرار.





جاء ذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، ومسئولي إدارة الرصد البيئي بالمحافظة وكافة الأجهزة المعنية.



شنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة إزالة مخلفات على مصارف المحافظة، ورفع مخلفات الهدم والبناء الملقاه بها، بإجمالي ٢٥٧ طنًا، لرفع الطاقة الاستيعابية بالترع والمصارف المائية.