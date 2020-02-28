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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بدون تقطيع | بث مباشر مباراة الزمالك والترجي Yalla Shoot | كورة لايف شاهد مباراة الزمالك ON SPORT | رابط ماتش الزمالك champions zamalek

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:23 م
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الزمالك
الزمالك
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YALLA SHOOT مشاهدة لقاء الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال أفريقيا
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COOL KORA، يشهد ملعب القاهرة الدولي اليوم مواجهة قوية بين الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث ستشهد مواجهة قوية خارج الخطوط بين باتريس كارتيرون مدرب الزمالك ومعين شعباني مدرب الترجي.
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