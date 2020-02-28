آخر الأرقام والإجراءات.. خريطة انتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط

ايران

الكويت

البحرين



سلطنة عمان

من جانبها، علقت سلطنة عمان، استخدام المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة، قررت العراق والكويت منع الرحلات إلي إيران.



الامارات

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، التأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، الذين خالطوا حالتي الإصابة بفيروس "الكورونا اللتين تم اكتشافهما أمس الخميس لشخصين من الجنسية الإيطالية.



ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، إجراءات الحجر الصحي الوقائي في فندقين بجزيرة ياس لبعض المخالطين، والحجر المنزلي للاخريين، وتستمر الفحوصات الدورية لمدة 14 يومًا، تخضع الحالتان المصابتان من حملة الجنسية الإيطالية للعناية الطبية اللازمة ويخضعان للمتابعة المستمرة.



لبنان

وفي لبنان، ذكرت أعلنت وزارة الصحة، أنها رصدت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير، كلها وصلت من إيران.



كشفت وزارة الأشغال والنقل اللبنانية، وقف نقل القادمين من دول انتشار فيروس كورونا المستجد، منها الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، ويشمل القرار النقل جوا وبحرا، ويستثني المواطنين اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان.



السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية خلو المملكة العربية السعودية من أي حالات إصابة بالفيروس، وقررت الحكومة، تعليق وتاجيل رحلات العمرة إليها لمنع انتشار فيروس كورونا.



أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي اتخذتها السعودية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، مشيرة إلى أن تعليق أو تأجيل المناسبات ذات التجمعات البشرية، بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

تزيد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في دول العالم منها دول منطقة الشرق الأوسط هو دفع بعض دول المنطقة لاتخاذ اجراءات صارمة لمواجهة الفيروس بغلق المدارس في ايران وتخصيص حجر صحي في الامارات ومنع الرحلات لدول الاصابة في ايران وإجلاء المواطنين من أماكن العدوى.كشف وزير الصحة الإيرانى، اليوم الجمعة، إغلاق المدارس في البلاد من السبت للثلاثاء بسبب الخوف من انتشار الكورونا، زادت حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران إلى 34 شخصا وإصابة 388 حالة، طبقا لآخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.وقررت 23 مدينة إلغاء صلاة الجمعة منها طهران وقم بؤرة تفشي المرض في البلاد، ومشهد وتبريز وأصفهان والأهواز وشيراز وزاهدان وأردبيل وسمنان وخرم أباد وكرج، ويتنشر فيروس كورونا فى عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة، منذ إعلان أول حالتى وفاة لمسنين 20 فبراير الجارى فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران.وأفاد وزير الصحة الإيراني، بأنه الحكومة ستمدد إغلاق المدارس لمدة 3 أيام، والجامعات لمدة أسبوع آخر، يبدأ الغلق من يوم السبت، وتعلق إقامة صلاة الجمعة،"كل هذه القرارات مؤقتة وإذا تغير الوضع، فقد نشددها أو نخففها".كشفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 45 شخصا، أعلن الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى مؤتمر صحفي عن مستجدات الفيروس، أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 45 حالة حالتهم مستقرة، ويوجد تعاون مستمر بين الوزارة وجميع الجهات للتصدى لهذا الفيروس.وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الخميس، ارتفاع عدد الإصابات 43 حالة بعد تسجيل 17 إصابة جديدة، وأن الحالات المصابة كانت من أصل 1675 مسحة للقادمين من المناطق الاصابة.وعزلت الوزارة جميع الحالات فى مستشفى العزل، وتقوم بمتابعتهم وعلاجهم حسب البروتوكولات العلمية، وأن جميع المصابين فى حالة صحية مستقرة، ويتمتعون بصحة جيدة وهم فى طور الشفاء.ويعلق الجيش الكويتي الدراسة بالكليات والمدارس العسكرية لمدة أسبوعين، اعتبارا من بداية من مارس، كما تم تعليق الدراسة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، ووقف جميع البرامج التدريبية والأنشطة في معهد الدراسات المصرفية.وأعلنت شركة نفط الكويت، إنها علقت جميع المهمات الرسمية وبرامج التدريب الداخلية والخارجية لموظفيها حتى إشعار آخر.أعلنت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 36 شخصا، حيث إن الحالات الجديدة هي لمواطنات بحرينيات وصلن عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران.