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الاسطورة KORA STAR - مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يلا شوت kora star اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك الترجي HD

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:22 م
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بوابة الفجر
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KORA STAR بث مباشر الزمالك والترجي اليوم الجمعة 28 فبراير في دوري أبطال أفريقيا
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كورة أونلاين، متابعة لقاء اليوم بين الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف فريق الزمالك اليوم نظيره الترجي التونسي في ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، بينما يطمح الترجي التونسي في رد الإعتبار لهزيمة الفريق في السوبر الأفريقي ضد الزمالك بنتيجة 3-1 منذ عدة أيام.

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موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي.
تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 28 فبراير في التوقيتات التالية: 18:00 بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان وبيروت وبغداد، 20:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 17:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 16:00 بتوقيت جرينتش.

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