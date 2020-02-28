رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

مشاهدة بث مباشر (يوتيوب) لمباريات دوري أبطال إفريقيا KORA STAR| متابعة بث مباشر كورة أونلاين مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي، شاهد البث المباشر KORA ONLINE مباراة الزمالك اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية بالبطولة الإفريقية، مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والترجي (كورة بس) والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.





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تنطلق أحداث مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبوظبي، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، مشاهدة بث مباشر YALLA LIVE مباراة الزمالك ZAMALEK على كورة جول LIVE.

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كول كورة – مشاهدة بث مباشر (يلاشووت حصري) مباراة الزمالك ضد الترجي، يخوض الزمالك المباراة وسط عدة غيابات أبرزهم، محمد عواد، عمر السعيد، محمد صبحي، أحمد عيد، مصطفى فتحي، إسلام جابر، بينما تم استبعاد محمد عبد الغني ويوسف أوباما للإصابة، كما يفتقد فريق الترجي جهود بعض لاعبيه الاساسيين بسبب الإصابة، مشاهدة بث مباشر KORA GOAL مباراة الزمالك في البطولة الإفريقية بدون تقطيع.

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