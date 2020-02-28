Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:21 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
Advertisements
مشاهدة بث مباشر (يوتيوب) لمباريات دوري أبطال إفريقيا KORA STAR| متابعة بث مباشر كورة أونلاين مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي، شاهد البث المباشر KORA ONLINE مباراة الزمالك اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية بالبطولة الإفريقية، مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والترجي (كورة بس) والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

متابعة بث مباشر مباراة الزمالك والترجي COOL KORA في دوري أبطال إفريقيا| رابط شغال بث مباشر مباراة الزمالك (كورة ستار) بدون تقطيع:
تنطلق أحداث مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبوظبي، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، مشاهدة بث مباشر YALLA LIVE مباراة الزمالك ZAMALEK على كورة جول LIVE.
مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الترجي على كورة أونلاين| شاهد بث مباشر مباراة الزمالك KORA LIVE:
كول كورة – مشاهدة بث مباشر (يلاشووت حصري) مباراة الزمالك ضد الترجي، يخوض الزمالك المباراة وسط عدة غيابات أبرزهم، محمد عواد، عمر السعيد، محمد صبحي، أحمد عيد، مصطفى فتحي، إسلام جابر، بينما تم استبعاد محمد عبد الغني ويوسف أوباما للإصابة، كما يفتقد فريق الترجي جهود بعض لاعبيه الاساسيين بسبب الإصابة، مشاهدة بث مباشر KORA GOAL مباراة الزمالك في البطولة الإفريقية بدون تقطيع.
تابع البث المباشر YALLA LIVE مباراة الزمالك VS الترجي| مشاهدة بث مباشر مباريات دوري أبطال إفريقيا LIVE STREAM:
يمكنكم متابعة بث مباشر وحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا علي شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية المشفرة، حيث تذاع مباراة الزمالك والترجي عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق عربي مميز لـ محمد بركات، كما يوفر موقعنا الفجر الرياضي بث مباشر بجودة تناسب جميع السرعات على رابط الأسطورة.

Advertisements

أخبار تهمك

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ثلث ساعة

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ أقل من ساعة

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار مع الفريق

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 28 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا لرة القدم Live score: Egypt's Zamalek v Tunisia's Esperance

منذ 33 دقيقة

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ يوم

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 27 دقيقة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

منذ ساعة و 18 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع | تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم الجمعة 28 فبراير 2020 ZamaLek ONline

منذ 37 دقيقة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - فايلر يستبعد "كهربا" من موقعة الأهلي وصن داونز

منذ أقل من ساعتين

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 م

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

04:42 م

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

03:12 م

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

12:52 م

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status