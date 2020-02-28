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يلا شوت حصري TARAJI مشاهدة مباراة الزمالك والترجي مجانا اليوم رابط مباراة الزمالك والترجي بث مباشر stream live

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:20 م
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بوابة الفجر
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إليكم رابط (بث مباشر) YALLA SHOOT PLUS لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي- شاهد بث مباشر COOL KORA مباراة الزمالك، متابعة البث المباشر KORA LIVE مباراة ZAMALEK VS TARAJI اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك (كورة جول) وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي – مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك KOOORA 4 LIVE.

شاهد بث مباشر مباراة الزمالك والترجي KORA ONLINE في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك (KORA LIVE) بجودة تناسب جميع السرعات:
بث مباشر LIVESTREAM مباراة الزمالك والترجي، حيث تأهل الفريق الزملكاوي لدور الثمانية بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما صعد بطل تونس لهذا الدور بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متابعة بث مباشر BEIN SPORTS HD لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

من المقرر أن تبدأ مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبوظبي، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لمباريات بطولات الاتحاد الإفريقي، متابعة بث مباشر YALLA KORA مباراة الزمالك بدون تقطيع.

تابع بث مباشر KOOORA 4 GOAL مباراة الزمالك ضد الترجي على كورة لايف| مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك على رابط شغال YALLA LIVE:

وببحث فريق الزمالك عن تحقيق فوز مريح يساعد الفريق على الاقتراب من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل لقاء الإياب (KORA HA7SRY)، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل يضم كل من :
حراسة المرمي : محمد أبو جبل
خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو
خط الهجوم : مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – محمد اوناجم

كول كورة – مشاهدة بث مباشر (يلاشووت حصري) مباراة الزمالك ضد الترجي، وتحمل مباراة اليوم رقم 10 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق والتقي الزمالك والترجي KORA LIVE في 9 مباريات سابقة، فاز الفريق الأبيض في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، ويسعي الفارس الأبيض لمواصلة تفوقه على بطل تونس ومواصلة انتصاراته وتكريس عقدته التاريخية أمام الترجي، شاهد بث مباشر مباراة الزمالك KORA LIVE.

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