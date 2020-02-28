"كورونا" يعزز من لمعان المعدن الأصفر في مصر.. ويرفع سعر الجرام 14 جنيه

عززت أسعار الذهب المحلية من ارتفاعتها خلال الأسبوع الجاري، بعدما شهدت أسعار الذهب العالمية زيادة قوية من جراء تخوفات من حدوث تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي من انتشار فيروس كورونا العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28-2-2030 :

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-2-2020 استقرار ، حيث وصل سعر عيار 21 الأكثر اقبالا على شرائه إلى مستويات 714 جنيه، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 613 جنيه، وبلغ سعر جرام عيار 24 نحو 816 جنيه، وسجل سعر جنيه الذهب نحو 5712 جنيه.

أسعار الذهب ترتفع 14 جنيه للجرام هذا الأسبوع:

وقفز سعر جرام الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع على صعيد مختلف عيارات الذهب بقيمة 14 جنيه في الجرام.

وأكد خبراء في أسواق الذهب أن تلك الأرتفاعات، بسب زيادة التخوفات من تدهور الاقتصاد العالمي نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وسط تسسببة في توقف العديد من المصانع في الصين.





سعر الذهب العالمي :

وشهد سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم هبوطا قويا بنسبة 2%، وسط عمليات لجني الأرباح، حيث صعد السعر العالمي 2% ليسجل 1606 دولار للأوقية في العقود الأجلة.