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يلا kora مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي بث مباشر yallakora.. يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي yalla shoot اونلاين

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:15 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الترجي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

- موعد مباراة الزمالك ضد الترجي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الزمالك ضد الترجي، في تمام السادسة مساء الجمعة الموافق 28 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءً بتوقيت تونس، والرابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك ضد الترجي، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قناة beIN SPORT HD 1.

- بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الترجي كول كورة COOLKORA
يسعى الزمالك لمواصلة تفوقه على الترجي لاسعاد جماهيره، بعدما سبق وانتزع منه بطولة دوري أبطال أفريقيا، بث مباشر للمباراة Kora Online.

ويعول الزمالك في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي أوناجم، وأشرف بن شرقي، مصطفى محمد zamalek ONLINE.

- يلا شوت Yalla Shootمباراة الزمالك ضد الترجي
ونقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الترجي، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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