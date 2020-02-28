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«كورة لايف» TODAY Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر FILGOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:11 م
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الزمالك
الزمالك
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يستعد نادي الزمالك KORA GOAL لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT.
موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا
وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA STAR ضد الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة KORA LIVE، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا
تذاع مباراة الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره الترجي التونسي عبر قناة Bein Sport HD 1.
بث مباشر مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا
ومن المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، اللقاء مكون من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي.
خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وشيكابالا.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي جودة عالية بدون تقطيع عبر موقع "الفجر"، بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم أيضاً متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

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