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مشاهدة مباراة الزمالك والترجي يلا شوت yalla shoot | بث مباشر مباراة الزمالك الآن كورة لايف | رابط HD مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مجانا اون سبورت المفتوحة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:03 م
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الزمالك
الزمالك
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 مشاهدة مباراة الزمالك والترجي يلا شوت yalla shoot يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي في السادسة من مساء اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الذهاب بدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.
كورة لايف kora live مشاهدة مباراة الزمالك والترجي الزمالك يبحث عن فوز مطمئن قبل مباراة العودة يبحث فريق الزمالك في مباراة اليوم عن تحقيق فوز بفارق كبير من الأهداف يريح الفريق قبل مواجهة العودة المقرر لها 6 مارس المقبل، خاصة ان مباراة العودة لن تكون سهلة علي الزمالك نظرا لان الفريق التونسي لن يقبل بالهزيمة علي أرضه عقب الخسارة في السوبر الافريقي من الزمالك أيضا يوم 24 فبراير الجاري في المباراة التي أقيمت بقطر
بث مباشر لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استقر علي الدفع بنفس تشكيل مباراتي الترجي التونسي والأهلي في السوبر الافريقي والمحلي ، لضمان تحقيق الفوز خاصة ان أي تعديل في التشكيل في مباراة اليوم قد يؤدي الي اهتزاز المستوى او استقرار اللاعبين، ولكن هناك بعض الأمور التي تؤرق كارتيرون قبل مباراة اليوم وتحديدا مصير كل من حازم امام الظهير الأيمن للفريق ومحمد عبد الشافي الظهير الايسر في ظل الإصابات العضلية والاجهاد الذي يعاني منه الثنائي
مشاهدة مباراة الزمالك والترجي وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع سامى الشيشينى، المدرب العام للأبيض، قبل انطلاق المران الأخير للفريق على ملعب النادى، بميت عقبة، وحرص كارتيرون على الاجتماع بالشيشينى قبل انطلاق المران الأخير للزمالك، وذلك لمراجهة الخطة النهائية التى سيخوض بها مباراته أمام الترجى، وكذلك المهام الفنية المطلوبة من اللاعبين لتنفيذها فى المران.
مشاهدة مباراة الزمالك والترجي ومن المتوقع ان يدقع كارتيرون بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وفي الهجوم الثلاثي مصطفي محمد واشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.
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