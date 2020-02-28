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كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:01 م
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بوابة الفجر
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KOORA STAR يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة من العيار الثقيل اليوم بين الزمالك والترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء سيقوده الحكم الجزائري رضوان جيد، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك والترجي اليوم KOORA GOAL، شاهد مباراة الزمالك امام الترجي اليوم بدوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT، بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا KOORA STAR، بث مباشر مباراة الزمالك والترجي KOORA STAR، بث مباشر مباراة الزمالك والترجي اليوم KOORA GOAL.
وكان الزمالك قد حقق لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاث أهداف مقابل هدف، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا اليوم على ستاد القاهرة الدولى KOORA STAR، بث مباشر مباراة الزمالك والترجي KOORA STAR، شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك اليوم امام الترجي، كورة ستار، شاهد مباراة الزمالك اليوم KOORA GOAL.
كورة ستار شاهد بث مباشر مباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك والترجي KOORA STAR.
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