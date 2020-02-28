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معين الشعباني يعلن تشكيلة الترجي الرسمية لمواجهة الزمالك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:55 م
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بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في السادسة مساء اليوم في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة .
جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية 

خط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي 

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبدالرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان  

خط الهجوم: حمدو الهوني-  إبراهيما واتارا.


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