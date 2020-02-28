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المملكة تطور سلالة خلايا لإنتاج لقاحات بيطرية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:36 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، اليوم الجمعة، براءة اختراع في المجمع الأمريكي للزرع النسيجي لخلايا جنينية برقم (PTA-125751)؛ وذلك في سبق علمي عالمي.

وأوضحت الوزارة أن الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية بالإدارة العامة للمختبرات في الوزارة؛ طوروا سلالة جديدة من خلايا الزرع النسيجي المستمر، تستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات، وقد سميت هذه الخلايا بــ(FOH-SA).

ويذكر أن أعلنت وكالة حكومية تابعة لوزارة التجارة الأمريكية عن تسجيل براءة اختراع في علاج الأورام السرطانية باسم باحث سعودي.

هذا الإنجاز كشفت عنه وزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

حيث ذكرت الوزارة أن رئيس الفيزيائيين الطبيين بقسم الأورام في الشؤون الصحية بها الدكتور ممدوح بن سعود القثامي، حصل على براءة الاختراع من مكتب الاختراعات الأمريكية والعلامات التجارية uspto.

ومن جانبه، وجه القثامي شكره إلى الوزارة وإلى هيئة الشؤون الصحية بها، وعلى رأسهما وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله البندر، الذين لولاهم "لم نكن لنصل إلى أفضل المراتب، ولولا جهودكم لما كان هذا النجاح"، بحسب تغريدته التي نشرها على صفحته بـ "تويتر"، اليوم الأحد.

يذكر أن مكتب الاختراعات الأمريكية والعلامات التجارية uspto يوصف بأنه وكالة بوزارة التجارة الأمريكية يصدر براءات الاختراع، ويسجل العلامات التجارية ويحدد الملكية الفكرية.


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الكلمات المفتاحية

وزارة المياة لقاحات بيطرية المملكة السعودية الرى

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