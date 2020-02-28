عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع حصيلة قتلى العنف الطائفي بالهند إلى 42 ضحية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:37 م
Advertisements
قتلى العنف الطائفي
قتلى العنف الطائفي
وكالات
Advertisements

ارتفع عدد ضحايا موجة العنف التي تضرب العاصمة الهندية (نيودلهي)، منذ أيام إلى 42 قتيلا، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الجمعة.

هذا واندلعت أعمال عنف بين مسلمين وهندوس في شمال شرقي نيودلهي يوم الإثنين الماضي، وارتفعت حصيلة القتلى بعدما توفي عدد من الجرحى متأثرين بإصابتهم.

ولم يتضح بعد من يقف وراء تفجر أعمال الشغب، بعد خمسة أيام من اشتعال الشرارة الأولى، التي تمثل أسوأ موجة عنف طائفي تشهدها نيودلهي منذ عقود، وحصيلة الوفيات آخذة في الزيادة في مستشفيات المدنية، ووصل عدد الموقوفين على خلفية المواجهات إلى أكثر من 600 شخص.

وعلى الرغم من الهدوء الحذر الذي تشهده مناطق الاشتباكات، الآن آن التوتر ما زال قائمًا، ورفعت السلطات الهندية الحظر على التجمعات في المناطق التي شهدت اشتباكات وإحراق منشآت وممتلكات لبعض ساعات اليوم، وكانت شرارة هذه الاشتباكات قانون الجنسية المثير للجدل، الذي يقول المسلمون إنه مجحف بحقهم.

وكان البرلمان الهندي اعتمد في شهر ديسمبر الماضي، قانونًا جديدًا يقضي بمنح الجنسية لأبناء الأقليات التي تعاني الاضطهاد الديني في 3 دول مجاورة هي: غلادش وباكستان وأفغانستان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الهند العنف الطائفي

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ يوم

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

منذ 41 دقيقة

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار مع الفريق

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - فايلر يستبعد "كهربا" من موقعة الأهلي وصن داونز

منذ أقل من ساعة

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يستعد لتجديد عقد فان دايك وقطع الطريق على كبار أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

بعد موقعة البرنابيو.. رئيس ريال مدريد يخطط لضم نجمي مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 14 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الهند: مقتل 6 في تظاهرات ضد قانون حول الجنسية

مستخدمو الإنترنت يحثون وزير الداخلية الهندي أميت شاه على الاستقالة

اشتباكات عنيفة في العاصمة الهندية بسبب "قانون الجنسية"

قطع الإنترنت عن أجزاء من الهند بعد مقتل شخصين في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين

الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات على قانون تعديل المواطنة لـ9 قتلى

ارتفاع حصيلة الاحتجاجات بالهند على قانون الجنسية إلى 14 قتيلاً

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 م

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

03:12 م

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

04:42 م

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

12:52 م

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status