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مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي
الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:52 م
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رامي بشاي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وضم التشكيل:
محمد أبو جبل فى حراسة المرمي
محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام – محمد عبد الشافي فى خط الدفاع
طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – أحمد زيزو – أشرف بن شرقي فى خط الوسط
مصطفى محمد في خط الهجوم
ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – محمد حسن – محمد عنتر – محمود عبدالرازق شيكابالا – كاسونجو.
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